Studie: Langt flere kvinder end mænd er ikke heteroseksuelle

Kvinder fortæller oftere, at de ikke kun er tiltrukket af mænd, viser amerikanske tal

Langt flere kvinder end mænd identificerer sig ikke som helt igennem heteroseksuelle. Det viser et nyt amerikansk studie, skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Næsten 90 procent af mændene opgav ifølge studiet, at de var heteroseksuelle sammenlignet med mindre end 75 procent af kvinderne.

Samlet set peger studiet også på, at kvindernes seksuelle præferencer bliver mere flydende over tid.

- Starten af 20'erne er en tid med større uafhængighed, og det betyder ofte tilgang til mere frisindede miljøer. Det kan betyde, at udforskningen og anerkendelsen af andre seksuelle orienteringer er mere acceptabel og mere komfortabel i den alder, siger professor Christine Kaestle fra Virginia Tech i USA.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Fingre afslører længden på penis

Tallene kan også være et udtryk for, at heteroseksualitet ikke er så ensidigt, som forskere har tendens til at tro, siger Christine Kaestle, der står bag det nye studie.

- Seksuel orientering indeholder mange forskellige aspekter af livet. Det handler for eksempel om, hvem vi er tiltrukket af, har sex med, og hvordan vi identificerer os, siger hun til forksning.no ifølge Videnskab.dk.

Hun fortæller, at forskerne har haft en tendens til at fokusere på blot ét af disse aspekter eller dimensioner i forsøget på at måle og kategorisere mennesker.

- Det kan let overforenkle situationen. For eksempel kan personer, som identificerer sig som heteroseksuelle, samtidig rapportere om forhold til personer af samme køn, fortæller Christine Kaestle.

Læs mere på Videnskab.dk: Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?

Kønsforsker Agnes Bolsø vil have et opgør med hele begrebet om heteroseksualitet.

Hun fremhæver flere eksempler og spørger, hvordan man kan vide, nøjagtigt hvad der er årsag til begæret.

- Voksne, som helst har sex med børn eller meget yngre partnere. Hvilket slags begær er det? Er det først og fremmest bestemt af kønsforskellen eller aldersforskellen? Begge dele? Det er i hvert fald for enkelt at putte det ind under kategorien 'heteroseksuel', siger Agnes Bolsø, der er kønsforsker ved Norges teknisk- naturvidenskabelige universitet.

Hun mener, at det er latterligt at tro, at størstedelen af befolkningen har én enkelt erotisk præference.

- Heteroseksuel sex er lige så kompleks som sex blandt de definerede seksuelle minoriteter. Der er mange minoriteter indenfor straight-kategorien, siger Agnes Bolsø.

Andre artikler på Videnskab.dk

Læs om den seneste forskning i sex og parforhold

Så meget sex dyrkede sultan for at få over 1.000 børn

Din guide til sex i naturen