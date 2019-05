Studie: Overklassen surfer på overdreven selvtillid

En opvækst i overklassen giver ikke kun social status og ressourcerigdom, men kan også give dig så stor selvtillid, andre overvurderer dine kompetencer.

Det konkluderer et amerikansk forskerhold i et nyt studie, skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

- Med studiet her har vi endnu en grund til at tro, at det at komme fra en højere social klasse giver endnu en fordel, fortæller Jessica A. Kennedy, der er professor i ledelse ved det amerikanske Vanderbilt University, og som ikke har været involveret i studiet, til the New York Times ifølge Videnskab.dk.

Gennem flere eksperimenter peger forskerne på, at en baggrund fra en højere social klasse medførte en overvurdering af egne evner, der kan fortolkes som et tegn på højere kompetencer.

Et af eksperimenterne involverede 230 studerende fra University of Virginia, USA.

De studerende oplyste deres forældres indtægt og uddannelse og angav, hvor de klassemæssigt så sig selv i forhold til andre amerikanere.

Herefter skulle deltagerne gennemgå en række prøver, og her vidste det sig, at de studerende fra en højere social klasse selv mente, at de havde klaret sig bedre end deres medstuderende, selvom det viste sig ikke at være tilfældet.

For at forstå denne overdrevne selvtillid opstillede forskerne nogle falske jobsamtaler, hvor alle de studerende blev stillet de samme spørgsmål, mens de blev filmet.

Siden fik de en gruppe, der ikke kendte de studerende, til at se jobsamtalerne og vurdere kandidaterne.

Konklusionen var, at de rige studerende generelt blev vurderet til at være mest kompetente, selvom de ikke havde klaret sig bedre i prøverne.

Den overdrevne selvtillid blev altså fortolket som kompetence af udefrakommende, skriver the New York Times ifølge Videnskab.dk.

