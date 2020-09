Studie: Udryddelsen af pattedyr har nået nye højder

I et nyt matematisk studie har forskere undersøgt, hvor stor en indflydelse mennesket har haft på udryddelsen af pattedyr de sidste 126.000 år. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Resultatet er nedslående.

Ifølge studiets estimater vil der i løbet af de næste 810 år forsvinde lige så mange pattedyrarter fra Jorden, som er forsvundet de sidste 126.000 år.

I løbet af den tidsramme er mindst 351 pattedyrarter blevet udryddet, heraf omkring 80 arter siden år 1500, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Studiet er ledet af Tobias Andermann, ph.d. ved Institutionen för biologi och miljövetenskap ved Göteborgs Universitet, og udgivet i Science Advances.

Læs mere på Videnskab.dk: Var andre menneskearter de første ofre under den 6. masseudryddelse

- Baseret på de nuværende tendenser forudser vi, at udryddelsesraten vil eskalere til hidtil usete højder indenfor en nær fremtid, forudser Tobias Andermann overfor Science Alert, skriver Videnskab.dk.

Ved hjælp af computermodeller har forskerne undersøgt statistisk, hvorvidt pattedyrenes udryddelse de sidste 126.000 år har skyldtes menneskeskabte faktorer eller klimafaktorer.

Resultaterne peger på, at udryddelsen af pattedyr historisk set er steget gevaldigt, hver gang mennesket er ankommet til et nyt landområde, hvorimod klimafaktorer ikke har haft nær samme indvirkning, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Video: Fire nyopdagede hajarter kan ’gå’

Forskerne anerkender ifølge Science Alert, at det at forklare et komplekst begreb som artsudryddelse med en enkelt faktor (mennesket) er at oversimplificere. Alligevel konkluderer de, at menneskets udbredelse spiller en betydelig rolle for tabet af arter.

Selvom studiets forudsigelser er dystre, er fremtiden ikke støbt i beton. I et interview med Freiburg Universitet fortæller Tobias Andermann, at det er muligt at redde hundredvis af arter.

Det kræver dog mere opmærksomhed på problemet og målrettede og effektive frednings- og bevaringsstrategier, understreger Tobias Andermann overfor Science Alert, skriver Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Forskere finder ny kæmpeedderkop med mystisk horn på ryggen

Nyt studie afslører, at dyrs og menneskers levetid står skrevet i deres DNA

'Fantastisk': 10 nye fuglearter opdaget på isolerede øer