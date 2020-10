Svært forsøg: Rumsonde skal lande på asteroide

Der bliver sandsynligvis bidt negle hos NASA lige nu. I dag skal rumsonden OSIRIS-Rex nemlig lande på asteroiden Bennu for første gang. Det sker, efter at rumsonden har været i kredsløb om asteroiden siden december 2018.

Og det er præcis lige så svært, som det lyder, siger planetforsker ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, Morten Bo Madsen:

– Amerikanerne har efterhånden haft mange succesfulde landinger, men det er stadig mere end en tredjedel af landingerne, der er gået galt.

- Så det er svært, det er altid svært at lave sådanne manøvrer ude i rummet.

Morten Bo Madsen understreger over for Ekstra Bladet, at han ikke er involveret i det konkrete projekt. Til daglig beskæftiger han sig med Mars, som han efter eget udsagn kender 'lige så godt som min egen baghave'.

Spor af vand

NASA har fundet tegn på vand og organisk materiale på Bennu, så prøverne fra asteroiden kan måske give forskerne spor om livets oprindelse.

Sidste år fandt man kulstofholdigt materiale i forbindelse med undersøgelserne af asteroiden Bennu. Det tyder på, at der tidligere har været vand på asteroiden i løbet af dens mystiske fortid, skriver Sciencealert.

Men der er også andre grunde til, at det er værd at bruge tid og ressourcer på at undersøge asteroider, mener Morten Bo Madsen:

– Vi kender solsystemet ret godt efterhånden, men der er mange asteroider, vi ikke kender banerne af.

– Og denne her asteroide kan tænkes at komme tæt på jorden en dag.

Med den størrelse asteroiden har, kan det blive problematisk, hvis den kommer ind i Jordens bane med topfart:

– De kan lave en forfærdelig ravage, hvis de kommer ind med 70 m/s (250.000 km/t, red.), som er den hastighed, de kan nå nær jorden.

– Så den ville sagtens kunne fjerne en by eller ændre klimaet på jorden et halvt til et helt års tid. Så derfor er det vigtigt, at man kortlægger de her asteroider, også for vores civilisations skyld, siger han.

Så svært er det: Som en drone med et kvarters forsinkelse Planetforsker ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet Morten Bo Madsen forklarer her, hvor svært det er at lande en rumsonde på en asteroide: - En af grundene er, at det er så langt væk, at det tager tid - cirka et kvarter - før signalerne, når ned til Jorden. Han sammenligner det med, at man vil sende en drone ind over naboens have. Rumsonden kan få en masse beregninger med på forhånd, som kan hjælpe den til at vide, hvad den skal gøre, når den skal lande på asteroiden. - Men forestil dig, at der går et kvarter, før dronen begynder at respondere, når du gør noget. - Og så går der yderligere et kvarter, før du får de billeder, den sender tilbage om, hvor den nu er, siger Morten Bo Madsen. - Så selv hvis du vil fotografere bare din egen have, så bliver det ekstremt kompliceret. - Man er bare nødt til at være ekstremt godt forberedt. Og hvis der er bare én ting, der går galt, så er det som regel katastrofalt. Så mister man det hele. - Der er ikke nogen plads til fejl. Han forklarer også, at for at rumsonden kan respondere på de fejl, der opstår, så er man nødt til at forberede den på, hvad der kan ske. Man skal altså have gennemtænkt alle hvad-nu-hvis-scenarier, inden man igangsætter landingsforsøget. Vis mere Luk

Som månelandingen

Forskere har regnet sig frem til, at Bennu blev dannet indenfor de første 10 millioner år i vores solsystems oprindelse. (Det vil sige for 4,5 mia. år siden, red.) Derfor er den så gammel, at den kan indeholde molekyler, der var til stede, da der første gang opstod liv på jorden.

Man kan sammenligne landingsforsøget med månelandingen i 1969, vurderer Morten Bo Madsen. Dog med den vigtige undtagelse, at man dengang risikerede at miste menneskeliv, hvis det gik galt.

– Det er virkelig udfordrende. Det er spidsen af, hvad man kan med robotter i dag, siger Morten Bo Madsen.

Vil man følge med i landingen hjemme fra sofaen, har NASA inviteret offentligheden til at følge rumsondens landing på asteroiden online.