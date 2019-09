Syret forskning: Kan tudse-slim gøre dig lykkelig?

Man kan undre sig over, hvordan ideen om at inhalere tørret og pulveriseret tudseslim først er opstået.

Faktum er dog, at stoffet 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamin (5-MeO-DMT), som altså er tørret og pulveriseret tudseslim fra den såkaldte coloradotudse, er et udbredt psykedelisk stof.

Og nu har et hollandsk forskerhold undersøgt effekten, skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Brugen af psykedeliske stoffer som et led i behandlingen af psykiske lidelser har de seneste år vundet større indpas i forskningen.

Forskerholdet fra Maastricht University har i et meget indledende observationsstudie ladet 42 testpersoner fra hele verden inhalere 5-MeO-DMT, og deres undersøgelse antyder, at tudseslimen har gjort nogle af testpersonerne gladere i en hel måned.

Studiet har dog flere svagheder, og konklusionerne skal læses med store forbehold.

De 42 testpersoner inhalerede 5-MeO-DMT først én gang, og de gentog så dette 24 timer efter. Alle personerne blev indkaldt til nogle opfølgende tests fire uger efter.

Her mødte 24 af testpersonerne op, hvilket vil sige, at næsten halvdelen udeblev. De, der mødte op, fortalte dog, at de generelt havde følt sig gladere og mindre deprimerede, angste og stressede i de fire uger, efter de tog stoffet.

Forskerne ved ikke, hvorfor de 18 testpersoner udeblev, men det er ikke utænkeligt, at de udeblev, fordi de havde dårlige oplevelser med indtagelsen af 5-MeO-DMT, skriver forskerne i studiet.

Endnu en svaghed ved studiet er, at mængden af 5-MeO-DMT, som hver deltager indtog, ikke var den samme, men blev uddelt på øjemål, pointerer forskerne.

Alt i alt blev studiet gennemført for at undersøge, om 5-MeO-DMT har potentiale til at behandle psykiske lidelser, så man kunne tage stilling til, om der skulle laves flere undersøgelser af stoffet.

Forskernes forsigtige konklusion er, at 5-MeO-DMT har et potentiale, og at de derfor håber på at kunne undersøge stoffet nærmere.

