Tænder kvinder lige så meget på porno, som mænd gør? Nu kender vi svaret

Et nyt studie konkluderer nu, at kvinderne bliver lige så vilde i varmen som mænd, når de sætter porno på skærmen

Man kan læse mange steder, at mænd og kvinder er helt forskellige, når det gælder seksuelt opstemthed.

Mænd skal bare have et pornoblad, og så sitrer det ellers i buksen, mens kvinder kræver intimitet, ro og tillid, før de kan blive opstemt.

Men der findes ikke solide beviser for, at mænd er mere visuelle, når det kommer til sex.

Det er konklusionen bag et nyt studie fra det tyske Max Planck Institute, skriver Videnskab.dk.

Forskerne har gennemtrawlet 61 videnskabelige studier, der har behandlet mænd og kvinders reaktion på erotiske billeder, og her kan de ikke spore en forskel mellem kønnene.

Hjerneaktiviteten ændrer sig overordnet set i de samme hjerneregioner - amygdala, insula og striatum - hos både mænd og kvinder, når de ser på erotiske billeder, skriver The Guardian om studiet.

Læs mere på videnskab.dk: Hvad sker der i hjernen, når vi bliver liderlige?

- Mange af disse regioner hænger også sammen med emotionel informationsbehandling, og dele af dem er også forbundet til belønningssystemet, forklarer en af forskerne bag det nye studie Hamid Noori, der forsker i biologisk kybernetik ved Max Planck Institute, til The Guardian.

Forskerne mener, at forskellene mellem mænd og kvinders reaktion på erotiske billeder er blevet overdrevet, da de studier, der har påvist sådan en forskel, ikke har været robuste nok.

Det betyder dog ikke, at der ikke er mulighed for, at der kan findes visse biologiske forskelle i hjernen.

I det nye studie har man eksempelvis ikke kunne se, i hvilken grad hjerneaktiviteten ændrede sig i de nævnte hjerneregioner, hvilket kan gøre en forskel, tilføjer Hamid Noori.

Derudover kan sociale faktorer have spillet ind på den hidtidige forskning på området.

Hamid Noori fremhæver, at den kvindelige seksualitet i højere grad er tabuiseret, og det kan have skævvredet forskningsfeltet, da kvinder kan have haft svære ved at udtrykke deres begejstring for erotisk materiale.

- Måske er hovedårsagen, at der findes nogle afledte hæmmende effekter for kvinder, der kan holde dem fra at udtrykke, hvad de i virkeligheden føler, siger Hamid Noori til The Guardian.

- I hvert fald indikerer vores studie, at mænd og kvinder ikke er så forskellige, tilføjer han.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

