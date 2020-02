’Tænder som steak-knive’: T. rex havde frygtindgydende fætter

T. rex’ slægtning målte 2,4 meter ved hoften og havde munden fuld af over syv centimeter lange tænder

Den frygtindgydende Tyrannosaurus rex med knogleknusende kæber og dinglende små arme er blevet et familiemedlem rigere.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se resterne af den forhistoriske dino.

T.rex’s nye fætter eller kusine Thanatotheristes degrootorum er den ældste navngivne tyrannosaurus-art i Nordamerika og er det første fund af en ukendt tyrannosaurus-art i Canada i 50 år.

- Det ville helt afgjort have været et imponerende dyr med sine 2,4 meter i hoftehøjde, siger Jared Voris, som ph.d-studerende i palæontologi ved University of Calgary i Canada og leder af studiet, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Flåter med dino-blod fundet i 100 millioner år gammelt rav

Bæstet havde ifølge Live Science »tænder som steak-knive« – længere end syv centimeter – og kroppen var angiveligt otte meter lang fra snude til haletip. Det svarer til fire solide boksmadrasser placeret i forlængelse af hinanden.

Alligevel er T. degrootorum mindre end fætteren T. Rex, som levede omkring 12 millioner år senere, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

De canadiske forskere har fundet brudstykker af kranie og kæbe, hvorfra de har vurderet, at der er tale om en ny race.

Kraniet adskiller sig nemlig ved en række karakteristiske ’riller’, som løber fra øjnene ned langs den øverste del af den store mund.

Utrolig animation viser, hvordan dinosaurerne strejfede omkring på den anden side af Mælkevejen

T. degrootorumn er ifølge Live Science 79,5 millioner år gammel og levede i den sidste del af ’dinosaurtidsalderen’, den geologiske periode kridttiden, som varede fra for 145 millioner til for 65 millioner år siden.

Fundet giver en mere nuanceret forståelse af tyrannosaurus-slægten, mener Steve Brusatte, som forsker i palæontologi ved University of Edinburgh i Skotland og ikke selv er involveret i studiet.

- Ikke alle (tyrannosaurer, red.) var kolossale, ekstreme kødædere som T. rex, men der var mange undergrupper, som havde hver deres domæner og unikke kropstyper og formodentlig forskellige jagtstile - i hvert fald i kridttiden, siger Brusatte til Live Science ifølge Videnskab.dk.

