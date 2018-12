Tang kan skabe supermiljøvenlig 'plastik'

Tang skal føjes til listen af planter, som vi kan bruge som alternativ til den gammeldags plastik. Det fortæller israelske forskere fra Tel Aviv University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Måske kender du allerede bioposen som en grøn pose i skraldespanden. Bioposer kan i modsætning til almindelige plastikposer nedbrydes naturligt, og her er tang altså ideelt, mener forskerne.

- Vores nye proces producerer ’plastik’ af mikroorganismer fra havet, som nedbrydes fuldstændigt til organisk affald, siger Dr. Alexander Golberg fra Porter School of Environmental and Earth Sciences ved Tel Aviv university i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Tang kan godt leve i saltvand, hvor mikroorganismerne også kan spise af det.

Det er smart for lande som Israel, Kina og Indien, hvis de vil producere bioplastik, mener forskerne.

- En del af løsningen på plastepidemien er bioplast, der ikke bruger petroleum og nedbrydes hurtigt. Men bioplast har en miljøpris: For at dyrke planterne eller bakterierne, som plastikken laves af, kræver det frugtbar jord og ferskvand, hvilket mange lande, herunder Israel, ikke har, forklarer Alexander Golberg i pressemeddelelsen.

Derfor mener forskerne bag, at deres undersøgelse kan have stor betydning for verdens forsøg på at holde naturen fri for plastikaffald uden at skulle bruge landbrugsjord eller ferskvand.

