Tanglopper testet positive for kokain

Tanglopper på kokain og tanglopper på ketamin. Sikke en fest.

Dyrelivet i de britiske floder flyder med stoffer og andre typer kemisk forurening, skriver King’s College London i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra King’s College London har i samarbejde med University of Suffolk for første gang undersøgt, hvordan dyrelivet i britiske floder eksponeres for forskellige former for mikroforurening.

Gennem prøver af forskellige krebsdyr fra 5 afvandingsområder samt 15 andre steder i den sydøstengelske region Suffolk kan forskerne konkludere, at det står skidt til.

Forskerne fandt således kokain i alle 20 prøver, mens andre stoffer som ketamin, pesticider og forskellige typer af medicin også i vid udstrækning blev fundet.

- På trods af at koncentrationerne var lave, var vi i stand til at identificere stoffer, der kan være skadelige for miljøet og, og som, helt afgørende, kan true dyrelivet, fortæller postdoc ved King’s College London Thomas Miller, der ledte studiet i pressemeddelelsen.

Hvorvidt sporene af kokain og andre stoffer er særligt for regionen Suffolk, eller om det er et generelt problem i hele Storbritannien - og andre lande - vides endnu ikke.

Men vi har under alle omstændigheder at gøre med et overset problem, fortæller professor i miljøgifte Nic Bury fra University of Suffolk:

- Effekten fra 'usynlig' kemisk forurening på dyrelivet har brug for mere fokus i Storbritannien, da politiske tiltag ofte kan trække på studier som dette, siger han i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

