Teenagepige fra middelalderen fik grusom død

For 1.100 år siden fik en ung pige på mellem 15 og 18 år en grum ende på sit korte liv.

Hendes næse og læber blev skåret af, og måske blev hendes hovedskal også skalperet.

Det antyder en ny analyse af den unge kvindes kranium, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se nærmere på kraniet.

'Der var mindst to nedhug gennem knoglen på siden af den nasale åbning og knoglen mellem næsen og de øverste fortænder, siger Gerrard Cole fra det arkæologiske institut i University College London til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

På studiets billeder af kraniet kan man tydeligt se afmærkninger fra en meget skarp genstand, der har lemlæstet teenagepigens ansigt.

Ved hjælp af kulstof-14-datering er forskerne nået frem til, kvinden levede mellem 776-899.

Endvidere tyder en analyse af isotoperne i pigens tænder på, at hun er vokset op et mindre kalkholdigt sted end i det centrale England, hvor hun er fundet.

Med andre ord har hun angiveligt været en outsider.

'Vi kan kun spekulere i, hvad der er sket med pigen i det her tilfælde, men den yderst formaliserede natur bag kvindes skader tyder på, at det er en form for afstraffelse for nogle specifikke gerninger, såsom seksuel afvigelse eller i hvert fald en opfattelse af noget i den stil,' siger Gerrard Cole til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskeren tilføjer, at lignende ansigtslemlæstelser har været en kendt metode til at straffe kvinder på igennem verdenshistorien. Dette er det tidligst-kendte tilfælde i England.

Teenageren overlevede med al sandsynlighed ikke, da der ikke er nogen tegn på heling omkring sårene.

