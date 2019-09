Teenager havde sin egen ufødte tvilling i maven

Hvad lægerne havde mistanke om var en stor tumor i mavehulen på en 17-årig kvinde fra delstaten Indiana i USA, viste sig at være noget helt andet efter en række skanninger.

Billederne viste nemlig en underlig masse i kvindens mave, som indeholdt både tænder, hår, knogler og fedt - og det skulle vise sig formentlig at være den 17-årige teenagers ufødte tvilling, fra da de begge lå i livmoderen. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskabd.dk, hvor du også kan se skanningen af kvindens mave.

Tilstanden kaldes foetus in foetu, men den ses typisk ikke hos unge over 15 år.

Kvinden havde over de seneste fem år søgt lægehjælp, fordi hun havde følt en ’klump’, der voksede sig større i maven – af og til var det forbundet med smerte.

Blodprøver viste intet unormalt, men lægerne fandt knuden ved at anvende en såkaldt tomografisk skanning - det vil sige et computergenereret tværsnit af kvindens indre.

- En computer-tomografi-skanning viste en veldefineret masse, som målte omkring 25x23x15 centimeter, der gik fra epigastrium (lige over maven, red.) til øvre bækken, fremgår det af casestudiet, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Fordi lægerne kunne se fedt, en ryghvirvel og ribben, diagnosticerede de kvinden med foetus in foetu, og hun blev efterfølgende opereret for at fjerne massen.

Og rigtigt nok viste det sig at være et delvist dannet menneske, som havde ’hår, flere tænder og strukturer, der minder om lemmer’, fortæller lægerne i casestudiet.

Det er stadig svært at slå fast, hvordan foetus in foetu egentlig udvikler sig, men det sker kun i 1 ud af 500.000 fødsler, og det er sjældent, at massen overlever særlig længe.

Hvad angår kvinden fra Indiana, var operationen en succes, om end hun stadig går til undersøgelser hos lægen.

- Jeg var meget bekymret for min maveklump, men efter operationen har jeg det godt, og min mave er flad igen. Mine forældre er også meget glade, udtaler hun i sagsrapporten, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Der er kun rapporteret omkring 7 yderligere tilfælde af unge over 15 år med foetus in foetu, og lægerne er stadig ikke sikre på, om der kan være en forbindelse til diagnosen teratom, som er en blandingssvulst, der dannes af flere celletyper.

