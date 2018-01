Tesla-boss lancerer flammekaster

Det startede som en joke sidste år, men det Elon Musk-ejede firma The Boring Company har nu lanceret en flammekaster, der kan blive din for den nette sum af 500 dollar, svarende til cirka 3000 kroner.

I december sidste år sagde Musk, at hvis firmaet solgte 50.000 hatte, ville en flammekaster blive det næste produkt man lancerede.

50.000 solgte hatte senere står Tesla- og Space X-grundlæggeren angiveligt ved sit ord, og salget af flammekastere skulle være brandvarmt. Ifølge CNBC er der allerede afgivet ordre på 7000 styk til en samlet sum i omegnen af 21 millioner kroner.

The Boring Company er et tunnelborings-firma sat i verden for at løse fremtidens trafikale problemer, så det kan måske virke en anelse mærkeligt, at man også sælger flammekastere.

Sådan vil Elon Musk løse fremtidens trafikproblemer med tunneler.

At bore tunneler koster dog rigtig mange penge (op til en milliard dollar for 1,6 kilometer tunnel, red.), så salget skal formentlig hjælpe med at finansiere boringen samt udviklingen af billigere og mere effektive boremetoder.

The Boring Company forventer ar afsende de første flammekastere til april.

Her foretages en testkørsel i en af The Boring Companys tunneler. Farten kommer ifølge firmaet op på 200 kilometer i timen.