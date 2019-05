Test kostede pilot livet: Nu prøver milliardær igen

Milliardæren Richard Branson er ét skridt tættere på at realisere drømmen om at sende turister i rummet

Lørdag kunne milliardæren Richard Branson fortælle, at han flytter sin virksomhed 'Virgin Galactic' til en hangar i New Mexico, hvorfra ambitionen er at sende turister i rummet.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Over 100 medarbejdere flytter dermed arbejdsplads fra Californien til New Mexico's skattebetalte 'Spaceport America', hvor Richard Bransons drøm om at sende en raket med plads til passagerer i rummet skal realiseres.

Skatteborgere i New Mexico har betalt over 200 millioner dollars til Spaceport America, siden Brandon og den daværende guvernør Bill Richardson pitchede planen for faciliteterne.

Projektet udsat efter tragedie

Virgin Galactics rumskibs-udvikling har taget meget længere tid end forventet og oplevede et gevaldigt tilbageslag, da virksomhedens første rumskib blev ødelagt under en test-flyvning i 2014.

Det mislykkede eksperiment kostede andenpilotens liv.