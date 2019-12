Test: Taler du musikkens universelle sprog?

Kan du kende forskel på en godnatvise og en kærlighedssang, også selvom den er sunget af oprindelige stammefolk rundt omkring i verden?

Det kan du teste nu!

Forskere fra Harvard University har analyseret mere end 100 års musik fra 315 forskellige kulturer fra hele verden. De har fundet ud af, at musikken ligner hinanden på tværs af kulturerne, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I studiet, der er udgivet i tidsskriftet Science, konkluderer forskerne således, at der er afgørende fællestræk mellem en godnatvise fra en stamme i Indonesien og en godnatvise fra det sydlige Mexico.

Læs mere på Videnskab.dk: Test dig selv: Hvor ond er du?

Forskerne vurderer derfor, at musik i højere grad er et produkt af menneskets underliggende psykologiske træk, end den er et produkt af individuelle kulturer.

Forskerne har inddelt sangene i fire overordnede kategorier:

Helbredende musik Kærlighedssange Sange til dans Godnatviser

Læs mere på Videnskab.dk: Test: Hvor god er du til norsk og svensk?

Hvad der gør det hele endnu sjovere er, at du selv kan tage testen og se, hvor god din musikalske forståelse er.

Dermed hjælper du også videnskaben, da dine svar indgår i Harvard-forskernes videre eksperiment.

Tag testen på themusiclab.org.

Andre artikler på Videnskab.dk

Derfor kan lyden, når andre smasker, drive nogle til vanvid

Penislængden og kropsstørrelse bestemmer troskab

Sådan viser hunde følelser med forskellige ansigtsudtryk