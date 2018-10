Tetris-eksperiment: Forskere forbandt tre menneskers hjerner

Elektroder og magnet-hjelme hjalp tre forsøgspersoner til at spille Tetris sammen ved tankens kraft.

Hvis bare vi kunne læse hinandens tanker, så ville det hele være så meget nemmere.

Måske behøver den ide ikke længere bare at være ønsketænkning.

Et amerikansk forskerhold har nemlig fået et mindre gennembrud i arbejdet med at få mennesker til at kunne kommunikere udelukkende gennem tankerne. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se en illustration af det nye forsøg.

Det er lykkedes de amerikanske hjerneforskere at forbinde tre forsøgspersoners hjerner elektronisk, så de kunne kommunikere gennem tankerne - og spille Tetris sammen.

Forskerne koblede først to af de tre forsøgspersoners hjerner op med elektroder, der kan måle hjernens elektriske aktivitet, afhængig af hvad man kigger på.

De to personer bestemte Tetris-blokkenes rotation ved at se på ét af to lys.

Tetris-blokkene drejede den ene eller den anden vej, afhængig hvilket lys forsøgspersonerne kiggede på.

Dette valg blev så sendt videre til en modtager-forsøgsperson, der bar en magnet-hjelm, som fik forsøgspersonen til at se en slags fantomlys foran sig.

På den måde kunne modtager-forsøgspersonen forstå de andre forsøgspersoners hjerne-beskeder ved at kigge på fantomlysene, der blev frembragt af magnethjelmen.

Forskerne gennemgik eksperimentet med 5 grupper af 3 personer.

De nåede en træfsikkerhed på 81,25 procent, hvor den rene tilfældighed havde dikteret en træfsikkerhed på 50 procent.

Forskerne håber på at kunne udvide den forholdsvis simple kommunikationsmåde, der kun bygger på to valgmuligheder, med mere avancerede eksperimenter i fremtiden.

Studiet er endnu ikke blevet gennemlæst af andre forskere gennem såkaldt fagfællebedømmelse (peer review), og det er derfor ikke blevet udgivet i et videnskabeligt tidsskrift endnu.

