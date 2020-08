Thatcher-effekten: Derfor ser du ikke fejlen

Her er et foto af vores allesammens dronning Margrethe. Men kan du se, hvad der er galt med billedet?

Ved nærmere eftersyn vil du opdage, at majestæten ikke ser helt ud, som vi kender hende fra sit embede. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se mange flere syrede billeder af berømtheder, der viser effekten.

Spoiler: Hendes øjne og mund vender på hovedet!

Men hvorfor ser vi det ikke med det samme? Jo, din hjerne er simpelthen lidt for god til at kigge på ansigter, der vender rigtigt - og knap så god, når de vender på hovedet.

Hvorfor? Videnskab.dk har talt med Randi Starrfelt, der er professor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og Thomas Alrik Sørensen, der er lektor på Centre for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet.

Hjernen er rigtig god til at genkende ansigter. Faktisk er den så god, at vi kan genkende omvendte ansigter, selvom der er lavet drastiske ændringer.

- Vi ser et ansigt holistisk, altså som en helhed, og det går virkelig hurtigt. Det er en automatisk proces, og det er virkelig smart, for det går langt hurtigere, end hvis vi hver gang skulle bruge vores intellekt til at regne ud, hvad vi kigger på, siger Randi Starrfelt til Videnskab.dk.

Den automatiske proces betyder, at vi ikke skal bruge energi på at nærstudere alle detaljerne. Til gengæld har hjernen det med at fylde hullerne ud, så vi ikke altid lægger mærke til, at små detaljer er ændret.

Vores korttidshukommelse har begrænsede ressourcer, så derfor sikrer hjernen, at vi kun fokuserer på det, der er relevant for os.

Det relevante i det her tilfælde er, at billedet viser et ansigt, og det er et ansigt vi kender: Dronning Margrethe eksempelvis.

- Normalt fungerer det rigtig godt. Vi kan kun fokusere på 3-4 ting ad gangen, men vi har stadig en oplevelse af, at vi ser det hele. Det har vi, fordi hjernen fylder resten ud med information om, hvordan tingene plejer at være, siger Thomas Alrik Sørensen til Videnskab.dk.

Men betyder det så, at der er en verden derude, der ser helt anderledes ud, end vi oplever?

- Både ja og nej. Nej, fordi den nok ikke ser meget anderledes ud, end vi tror. Hver gang der opstår en uoverensstemmelse mellem hjernens kategorisering, og det vi oplever, så bliver vi bevidste om det, og så retter vi til. Hjernen er rigtig god til at fokusere på det uventede - når den opdager det. Men der skal nok være nogle ting, vi alligevel har misset, siger Thomas Alrik Sørensen.

