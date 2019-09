Tog smertestillende medicin: Hendes blod blev sort

På engelsk kan man sige, at man føler sig ’blå’, hvis man er trist til mode. Men da en amerikansk kvinde fra Rhode Island for nylig mødte op på skadestuen, fik udtrykket pludselig en mere bogstavelig betydning.

Kvinden søgte lægehjælp, fordi hun følte sig svimmel og havde vejrtrækningsproblemer. Men da hun ankom til skadestuen, så lægerne straks, at hendes læber og negle samt hendes hud var blålig, mens hendes blod var ekstremt mørkt, skriver The Washington Post ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se kvindens blod tæt på.

Det tog heldigvis ikke lang tid for lægerne at diagnosticere, hvad kvinden fejlede.

Læs mere på Videnskab.dk: Utroligt: Mands blod havde så meget fedt, at det blev hvidt som mælk

Lægerne kom frem til, at kvinden højst sandsynligt led af methæmoglobinæmi: Et sjældent syndrom, hvor medicin eller kemikalier forstyrrer blodets hæmoglobinmolekyler, således at blodet ikke længere frigiver ilt til kroppen. Og det betyder, at ens hud bliver blå på grund af iltmangel.

Det sjældne symptom opstod på baggrund af noget smertelindrende medicin, som kvinden havde taget på grund af en tandpine. Den medicin, som kvinden tog, indeholdt stoffet benzokain, et middel der indgår i mange forskellige amerikanske lægemidler, og som i flere lande kan fås i håndkøb.

Ifølge Videncenter for Allergi er der i Danmark kun benzokain i nogle særlige sugetabletter, der bruges til smertelindring i mundhulen. Miljøstyrelsen har vurderet, at benzokain ikke er egnet til brug i kosmetik, skriver Videncenter for Allergi ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan ser mennesket ud om en million år?

Da det gik op for lægerne, hvad der var galt med kvinden, gav de hende en modgift i form af stoffet methylenblåt, der både anvendes som medicin og farvestof. Derefter kunne hendes blod igen på normal vis afgive ilt til resten af kroppen.

En senere undersøgelse af kvinden har vist, at 44 procent af hendes hæmoglobinmolekyler var påvirket af syndromet - hvis mere end 50 procent bliver påvirket, kan det være dødeligt.

Ifølge de amerikanske fødevaremyndigheder har der siden 1971 været mere end 400 tilfælde af methæmoglobinæmi, som er blevet fremprovokeret af benzokain.

Rapporten om den blå kvindes nærdødsoplevelse kan læses i det videnskabelige tidsskrift The New England Journal of Medicin.

Andre artikler på Videnskab.dk

Borrelia kan muligvis gøre dig syg for livet

Forskere finder ny kæmpeedderkop med mystisk horn på ryggen

Se galleriet: Grotte-sensation i Mexico gemmer på fantastiske Maya-skatte