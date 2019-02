Tre tricks til at spare penge

'Jeg vil gerne spare tre tusind kroner op af min løn hver måned… Men jeg starter først næste måned, for nu er der jo tante Odas fødselsdag på lørdag, og der er den her nye kjole, og det er snart jul…'

Kender du ovenstående scenarie?

Så er det nok, fordi du er ligesom gennemsnittet, der bedst kan forholde sig til at spare penge i fremtiden frem for nu og her.

Men hvis vi skal blive bedre til at spare op til pensionen eller det, vi ønsker os allermest, skal vi tage magten over vores ’fremtidsselv’ tilbage.

Det forklarer Wendy De La Rosa, der er adfærdsforsker på Duke University i USA, i en Ted Talk ifølge Videnskab.dk.

Læs mere her, eller se med i videoen på Videnskab.dk, hvor hun giver dig tre gode tricks til, hvordan du bliver bedre til at spare penge.

Få magt over fremtiden ved at forpligte dig til den

Som beskrevet ovenfor har vi mennesker en tendens til at tænke, at det hele bliver anderledes i fremtiden.

Vi tror, vi vil ringe mere til vores forældre, tabe os og spare penge.

»Men vi glemmer, at vores fremtidige selv er meget lig det selv, vi har nu og her,« siger Wendy De La Rosa i videoen.

For at demonstrere denne tendens, lavede hun og et forskerhold en række tests, hvor forsøgspersonerne blev delt op i to grupper og modtog sms’er om, hvor meget de ønskede at spare, hvis de fik penge tilbage i skat.

Den ene gruppe fik en sms, lige før de fik besked fra skat om, hvorvidt de fik penge tilbage: ’Hvis du får penge tilbage i skat, hvor mange procent af dem vil du så spare op?’, stod der i sms’en. Forsøgspersonerne i denne gruppe svarede i gennemsnit, at de ville spare 27 procent af pengene op. Den anden gruppe modtog samme besked, men bare efter, at forsøgspersonerne allerede havde fået pengene tilbage. De skrev tilbage til forskerne, at de ønskede at beholde 17 procent til opsparingen.

- Det er altså interessant, at vi er bedre til at spare op, når vi tænker på, hvordan vi reagerer i fremtiden, end når vi er konfronteret med valget nu og her. Derfor bør vi forpligte os til det ønske, vi giver til vores fremtidige selv. Det kan du gøre ved at bruge apps, der hjælper dig med opsparingsløsninger, opfordrer Wendy De La Rosa.

Brug den friske start som en fordel

Det andet råd, som Wendy De La Rosa giver i sin Ted Talk, handler om at bruge overgangsperioder til sin fordel i forhold til at spare op.

»Det kan for eksempelvis være et nyt år, en ny epoke i dit liv, en fødselsdag eller en ny årstid,« forklarer hun i videoen.

For en fornemmelse, af at der foregår et skift, gør, at vi lettere kan handle og ændre vores økonomi, mener Wendy De La Rosa og henviser til endnu en test.

Her lavede hun og en gruppe forskere et eksperiment med ældre voksne, der skulle have hjælp til at spare op til deres snarlige pension.

De ældre blev delt i to hold:

Det ene fik præsenteret en reklame på sociale medier, hvor der stod: ’Hej, du bliver ældre, er du klar til pensionen? Det kan hjælpe at have nogen at deles om huslejen med’. Den anden gruppes reklame lød; ’Du er 64 og bliver om lidt 65 år gammel. Er du klar til pensionen? Det kan hjælpe at have nogen at deles om huslejen med’.

- Den sidste reklame lægger op til en reel og nært forestående forandring, og vi så i denne gruppe langt flere klik på annoncen, og de ældre skrev sig op til husdeling, fortæller Wendy De La Rosa i videoen og tilføjer:

- Så det, du kan gøre, er at sætte et kryds i kalenderen dagen før din fødselsdag og lave et økonomisk mål, som du forpligter dig til at holde.

Få styr på cafébesøg og daglige udgifter

Noget af det, som ofte er med til at lave dybe huller i pengepungen, er alle vores daglige indkøb såsom to-go-kaffen, sandwichen til frokost og take-away-boksen til aftensmaden.

De her køb er meget svære at forudsige, fordi vi tit er drevet af impulser, sult, socialt samvær, tidspres eller lignende.

Derfor er det vigtigt at sætte nogle rammer for sig selv, der gør det nemmere at lave et budget over, hvor mange penge man eksempelvis vil bruge på kaffe og café-besøg, mener Wendy De La Rosa.

- Jeg har selv været meget afhængig af delebiler og kom til at bruge alt for mange penge på dem. Derfor fjernede jeg mit almindelige kreditkort fra min delebils-app og erstattede det med et debit-kort (uden kredit, red.) med et fast beløb på. På den måde var det meget mere besværligt at overskride budgettet, forklarer hun ifølge Videnskab.dk.

