Trist statisk: Så mange dyr blev dræbt eller er berørt af Australiens skovbrande

Australiens skovbrande i 2019 og 2020 har dræbt eller fordrevet næsten 3 milliarder dyr, ifølge forskere, som har beskrevet omfanget af indvirkningen på landets indfødte vilde dyr i en ny rapport.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Tabet af koalaer blev det offentlige ansigt på katastrofen i resten af verden.

Men rapporten, som er bestilt af World Wide Fund for Nature (WWF), har fundet, at flammerne påvirkede langt flere arter.

Omkring 143 millioner pattedyr, 180 millioner fugle, 51 millioner frøer og hele 2,5 milliarder krybdyr blev berørt af de ødelæggende brænde over hele kontinentet.

Ikke engang de dyr, der nåede flygtede fra flammerne, har en stor chance for overlevelse på grund af mangel på mad og husly, skriver The Guardian.

De australske forskere, som bidrog til undersøgelsen, antyder, at antallet af dræbte dyr er meget større end det tidligere skøn på 1 milliard.

- Det er svært at tænke på en anden begivenhed i verden i ny tid, der har dræbt eller fordrevet så mange dyr. Dette rangerer som en af ​​de værste naturkatastrofer i moderne historie, siger Dermot O’Gorman, WWF-Australiens administrerende direktør til The Guardian.

Den nye rapport har som den første vurderet virkningen af brande over 11,46 millioner hektar, hvilket svarer til et område på størrelse med England.

Undersøgelsen viste, i hvilket omfang de store skovbrande har reduceret landets biodiversitet. Derfor har forskerne nu understreget behovet for at gøre noget ved klimakrisen og stoppe rydningen af ​​jord til landbrug og udvikling, siger Chris Dickman, professor i økologi ved University of Sydney til The Guardian.

Rapporten opfordrer også til mere fokus på at mindske indvirkningen af skovbrande på truede dyrarter, ifølge The Guardian.

