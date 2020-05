Trump-anklage mod WHO er faktuelt forkert

Trump anklager WHO for at have ignoreret studier i videnskabeligt tidsskrift. Men studierne findes slet ikke, meddeler tidsskriftet selv

USA’s præsident Donald Trump påstod tidligere i denne uge, at WHO meget tidligt ignorerede troværdige rapporter om spredningen af coronavirus i Wuhan i Kina.

WHO skulle ifølge Trump have ignoreret meldinger i blandt andet det meget ansete medicinske tidsskrift The Lancet allerede i december 2019 'eller endda tidligere,' lyder det i et brev fra Trump til generaldirektøren for WHO.

- Dette ved vi, skriver præsidenten.

Oplysningen er dog »faktuelt forkert«, meddeler det videnskabelige tidsskrift The Lancet nu selv i en opsigtsvækkende irettesættelse af præsidenten. Det skriver Videnskab.dk.

The Lancet har oven på Donald Trumps udmelding været gennem arkivet og kan afvise at have publiceret noget som helst i december 2019 om virus eller virusudbrud i Wuhan eller noget andet sted i Kina.

- Anklagerne mod WHO i præsident Trumps brev er alvorlige og skader arbejdet for at styrke det internationale samarbejde for at få kontrol over denne pandemi. Det er vigtigt, at ethvert tilbageblik på den globale reaktion har rod i faktuelt præcise oplysninger om, hvad der skete i december og januar, skriver The Lancet via sin profil på Twitter.

Ifølge The Lancet udgav tidsskriftet de første studier om udbruddet 24. januar i år. Studierne var lavet af kinesiske forskere, der ifølge The Lancet arbejdede hurtigt og velvilligt på at gøre oplysninger om udbruddet tilgængelige for alle, både gratis og i sin helhed.

The Lancet har også tidligere korrigeret andre af Donald Trumps udlægninger af sagen.

Donald Trump har hævdet, at WHO har tilbageholdt informationer fra Kina om coronavirus som en forklaring på, at USA på nogle områder handlede senere end andre lande for at forhindre smitte.

USA er det land i verden, der har registreret suverænt flest tilfælde af COVID-19. De seneste tal viser, at mindst halvanden million amerikanere har været smittet.

