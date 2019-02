Trump beordrer Pentagon til at danne rum-militær

En rumkrig med rummilitær, der angriber hinanden fra rumskibe. Det lyder som et velkendt sci-fi plot, men nu er der faktisk taget nogle konkrete skridt mod at gøre det til en mulighed.

Donald Trump underskrev 19. februar et direktiv, der beordrer Pentagon til at etablere et ‘Space Force’, skriver Space.com ifølge Videnskab.dk.

Det amerikanske 'Space Force' skal efter planen fungere som den sjette gren af det amerikanske militær sammen med US Army, -Navy, -Air Force, -Marines og -Coast Guard.

Læs mere på Videnskab.dk: Muligt nyt kæmpekrater fundet under isen i Grønland

Men planen bliver kun til virkelighed, hvis den amerikanske kongres stemmer for direktivet, hvilket langt fra er sikkert.

Ideen med en rumstyrke er at sikre en amerikansk dominans af det ydre rum, i en tid hvor nationer og private virksomheder i større grad gør krav på eksempelvis planeter.

Direktivet skal ses i lyset af, at der er en stigende interesse for kommerciel rumfart, rumturisme og en kolonisering af Mars.

Læs mere på Videnskab.dk: Energi-professor: Drop soleceller på dit tag

- Præsident Trump har kaldt rummet for et nyt krigsførelsesdomæne. Rummet er vigtigt for militæret, det er sandt, men det er kun en lille del af, hvad der sker deroppe, fortalte Laura Grego, seniorforsker ved the Union of Concerned Scientists' Global Security program, i en pressemeddelelse.

80 procent af de næsten 2.000 satellitter (som i alt findes i kredsløb, red.) er civile, og de har afgørende betydning for kommunikationen og økonomien blandt menneskeheden, fortæller hun og advarer derfor mod en optrappende konflikt i rummet.

Trumps ide om en amerikansk rumstyrke blev luftet første gang i marts 2018. Han satte siden skub i ideen i juni 2018, og nu har han altså underskrevet et direktiv, der officielt præsenterer forslaget.

Andre artikler på Videnskab.dk

Forskere: Vi har løst historiens største UFO-mysterium

Se billederne: ’Skjult verden’ opdaget i Australien

Se smukke mennesker blive til grimme udyr