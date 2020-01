Tyngdebølger afslører voldsomt sammenstød

For blot anden gang har amerikanske astronomer registeret tyngdebølger fra et sammenstød mellem to neutronstjerner

Tilbage i april registrerede astronomer på LIGO Livingston Observatoriet i USA en række kraftige tyngdebølger, der mindede om noget, som kunne være forårsaget af et sammenstød mellem to neutronstjerner.

Og nu kan et nyt studie, som endnu ikke er blevet offentliggjort, bekræfte, at tyngdebølgerne netop højst sandsynligt opstod som resultat af et sådant scenarie.

Det skriver Caltech, som LIGO Livingston Observatoriet hører under, i en pressemeddelelse på deres hjemmeside, ifølge Videnskab.dk.

Det er anden gang, at forskere har observeret, hvad der formodes at være et sammenstød mellem to neutronstjerner. Det blev første gang observeret i 2017, og med den seneste observation har forskerne fået større sikkerhed omkring, at det netop er det fænomen, man har registreret.

En neutronstjerne er kernen fra en tidligere gigantisk stjerne, som er kollapset. Neutronstjernen er utroligt tæt, idet den typisk har en radius på blot omkring 10 km, med en masse der er omkring 1,5 gange større end vores sol.

Det formodede sammenstød, som senest er blevet observeret, har skabt en enhed med en masse i en hidtil uset størrelsesorden.

Den samlede masse er 3,4 gange større end Solens, og det er mere end massen fra det hidtil største registrerede neutronstjernesammenstød, som havde en masse, der var 2,9 gange større end Solens.

Det har fået forskerne til at gisne om, hvorvidt man har været vidne til tilintetgørelsen af de to neutronstjerner, skriver Caltech i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

