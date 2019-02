Uetisk: Organer fra henrettede fanger er brugt i forskning

En række forskere bag nyt omfattende studie har krævet tilbagetrækning af mere end 400 videnskabelige artikler, der omhandler organtransplantation.

Forskerne frygter, at organerne blev indsamlet og anvendt uetisk, da de tilhørte kinesiske straffefanger, skriver the Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Undersøgelsen, der er ledet af australske forskere, afslører massefejl i engelsksprogede medicinske tidsskrifter, da de ikke har overholdt internationale etiske standarder, som skal sikre, at organdonorer giver samtykke til transplantation.

De tidsskrifter, forskere og klinikere, der har anvendt forskningen, er alle er involveret i »barbariske« metoder til organindkøb, siger en af forskerne bag studiet.

Kan kinesisk dreng virkelig se i mørke?

'Der er ikke noget stort pres fra forskningsledere, i forhold til at Kina bør være mere transparente (i rapporteringen af organdonation, red.),' siger professor i klinisk etik Wendy Rogers, forsker på Macquarie University, Sydney, til The Guardian.

'Det lader til, at alle siger: 'Det er ikke vores ansvar'. Verdens tien om denne barbariske hændelse bør stoppe,' tilføjer Wendy Rogers.

Forskerholdet har undersøgt 445 forskningsartikler, der er publiceret i engelsksprogede tidsskrifter, og som har rapporteret om kinesiske organmodtagere mellem januar 2000 og april 2017.

Studierne omhandler tilsammen 85.477 transplantationer, men 99 procent af undersøgelserne undlod at rapportere, hvorvidt organdonorer havde givet tilladelse til transplantation.

LÆS OGSÅ: Tænk over dette, før du støtter, at alle over 18 år automatisk registreres som organdonorer

De 19 undersøgelser, som påstod, at organer fra henrettede fanger ikke blev brugt, fandt sted før 2010, hvor der ikke var et frivilligt donorprogram i Kina.

I 2015 lovede Kina at stoppe brugen af organer fra henrettede fanger, men der er ikke blevet vedtaget nogen ny lov eller regulering, der forbyder det i praksis.

Det nye studie konkluderer, at man har undladt at gennemføre etiske standarder, der forbyder offentliggørelse af forskning, hvori der indgår materiale fra henrettede fanger.

Og som følge heraf findes der i dag en stor mængde studier, der er publiceret på et uetisk grundlag, og det rejser ifølge forskerne spørgsmålet, hvor stort et omfang der bruger og drager fordel af resultaterne af denne forskning, skriver The Guardian.

LÆS OGSÅ: Syge søstjerner falder fra hinanden

'Vi opfordrer til øjeblikkelig tilbagetrækning af alle papirer, der rapporterer forskning baseret på brug af organer fra henrettede fanger og et internationalt topmøde til udvikling af fremtidig politik til håndtering af kinesisk transplantationsforskning,' skriver forskerne i studiet.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Skudsikker hud kan afværge et projektil

Derfor vågner du op med ’jern’ på

Forskere: Vi finder intelligent liv i rummet inden for 20 år