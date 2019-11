Ufattelig fart: Sort hul kyler stjerne ud af Mælkevejen

Når store personligheder dør, siger vi, at himlen bliver en stjerne rigere. Men hvad betyder det så, når en stjerne forsvinder?

Astronomer fra Australian National University i Canberra har opdaget en stjerne ved navn S5-HVS1, der i ekstremt høj fart er på vej ud af Mælkevejen. De tror, at stjernen er blevet sendt på afveje efter et møde med det sorte hul, som rumsterer i midten af vores galakse. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en animation af den kosmiske hændelse.

Stjernen bevæger sig 10 gange hurtigere end normale stjerner med hæsblæsende 1.700 kilometer i sekundet.

Den rappe stjerne formodes at have været en del af et solsystem med to sole, der for omkring 5 millioner år siden kom lidt for tæt på galaksens centrum. Og da solsystemets ene stjerne blev opslugt af det sorte hul, blev S5-HVS1 sendt på afveje i ekstremt høj fart.

For mere end 30 år siden teoretiserede en forsker, at en sådan begivenhed kunne finde sted. Men det er første gang, at man har observeret, at en stjerne er blevet skubbet ud af en galakse efter at være kommet for tæt på et sort hul.

Der er dog ingen grund til at tage sorgen over, at Mælkevejen bliver en stjerne fattigere, på forskud. Forskerne forventer nemlig først, at stjernen vil forlade vores galakse om 100 millioner år – hvilket faktisk er relativt hurtigt.

- I astronomiske termer, vil stjernen forlade vores galakse ret snart. Og så kommer den nok til at rejse gennem det tomme verdensrum til evig tid, siger astronom Douglas Da Costa, der har været med til at opdage stjernen, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

