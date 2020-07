Uhyggelig video-teknologi: Er denne tale falsk?

Det amerikanske MIT Center for Advanced Virtuality omskriver historien.

I deres version vendte de berømte astronauter Neil Armstrong og Buzz Aldrin aldrig tilbage fra Månen, men måtte hvile der for evigt på den kolde, grå klode.

Universitetet har lavet en såkaldt ’deepfake’ (der er manipuleret video og lyd) af den amerikanske præsident Nixon. Se videoen i bunden af artiklen.

I MIT's version af historien holder han ’In Event of Moon Disaster’-talen, der er et ægte, historisk dokument, som heldigvis aldrig i nåede amerikanerne dengang i 1969.

Den blev nemlig skrevet i tilfælde af, at noget gik helt galt for de amerikanske Apollo 11-astronauter på den farefulde færd tilbage til Jorden.



Holdet bag videoen har samarbejdet med en tale-skuespiller og et firma kaldet Respeecher, der producerer syntetisk tale ved hjælp af såkaldte ’deep learning’-teknik, skriver MIT.

Derudover har virksomheden ’Canny AI’ hjulpet med at udskifte video-dialogen, så Nixons læber og mund ser ud til at holde den falske tale.

MIT vil med den uhyggelige video – og meget andet indhold på den medfølgende hjemmeside – sætte fokus på dét, de ser som en afgørende udfordring i vores tid:

'Medieinformation er et kendt fænomen, men særligt på grund af deepfake-teknologi, og hvor nemt det er at sprede indhold online, er det blevet et afgørende problem i vores tid,' siger D. Fox Harrel, professor i digitale medier og kunstig intelligens ved MIT i pressemeddelelsen.

Du kan lære meget mere om misinformation på hjemmesiden moondisaster.org.

