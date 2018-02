Uhyggeligt fund: Alien-lignende 'edderkop' med hale findes måske stadig

Forskere har fundet et 100 millioner år gammelt fossil af en spindler, som havde en hale. Det skriver bbc.com, ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere billeder af dyret.

Fundet, der blev gjort i et stykke rav, kan fortælle os mere om edderkoppens evolution. Men ikke nok med det, dyret kan endda være i live i regnskovene i det sydøstlige Asien dag, hvor fossilet blev fundet, siger forskerne.

- Vi har ikke fundet dem, men nogle af de her skove er ikke særlig velstuderede, og det er et lille dyr, siger Paul Selden, der er en af forskerne bag det nye studie, og direktør for palæontologisk institut på University of Kansas i USA, til bbc.com.

Fundet af spindlerne, der er 2,5 millimeter i kropslængde og har en 3 millimeter lang hale, stammer fra Kridttiden, hvor dinosaurer som Tyrannosaurus Rex stadig levede. Spindleren har ifølge forskerne en usædvanlig blanding af gamle og nyere træk.

Derfor har den fået navnet Chimerarachne yingi – efter uhyret kimæren fra den græske mytologi, som bestod af en blanding af flere dyr.

- Vi har vidst i cirka et årti, at edderkopper udviklede sig fra spindlere, der havde haler, for mere end 315 millioner år siden. Men vi har fundet fossiler, som beviser det, så dette fund var en stor overraskelse, siger Russel Garwood fra University of Manchester i Storbritannien, der også var en del af studiet.

Forskerne har fundet fire eksemplarer af edderkopperne i studiet, der netop er udgivet i tidsskriftet Nature Ecology og Evolution.

