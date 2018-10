Uhyggeligt: Hør vinden få Antarktis' største isflage til at 'synge'

Vinden, der blæser hen over Antarktis' kæmpestore Ross-isflage, får overfladen til at vibrere og frembringe en sælsom, syngende lyd

Når vinden blæser hen over Antarktis' største isflage, går det ikke stille for sig. Det kan du selv høre i en ny video fra American Geophysical Union. Det skriver Videnskab.dk

Tilsyneladende frembringer vinden en konstant trommehvirvel af 'seismiske toner' i flagen, som, udover at være fascinerende, måske også kan bruges til at overvåge ændringer i isflagen på lang afstand.

Isflagens sang kan ikke høres af det blotte menneskeøre, men er blevet gjort hørbart af forskerne, som afspiller optagelsen af vibrationerne cirka 1.200 gange hurtigere.

Forskerne bag studiet var i færd med at overvåge isflagen med 34 ekstremt følsomme seismiske sensorer begravet lige under isflagens overflade, fordi små ændringer i isen kan give havstigninger eller pludselige kollaps uden varsel.

Sensorerne skulle være med til at kortlægge isflagens opførsel, men afslørede i samme ombæring noget sært: Isflagens øverste snelag vibrerede nærmest konstant.

Isflager er ofte dækket af flere meter dybe snelag, der beskytter den indre is mod temperaturændringer, og når forskerne kiggede nærmere på de seismiske data fra isflagen, kunne de se, at vinden fik det øverste snelag til at rumle.

De kunne også se, at tonehøjden ændrede sig med vejret.

Når en storm for eksempel flyttede på det øverste snelag, eller når lufttemperaturen steg eller faldt, ændrede det hastigheden på vibrationernes i sneen.

Data som disse kan give os et indblik i, hvordan isflager reagerer på ændrede klimaforhold, mener en uafhængig forsker, Douglas MacAyeal, som er professor ved Geophysical Sciences, University of Chicago, USA.

Fordi isflagens trommehvirvel er næsten konstant, giver det mulighed for at overvåge isen i realtid, og måske også en chance for at forudsige pludselige kollaps af isen.

