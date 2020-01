Undervandsbiograf: Blæksprutter får 3D-briller på

For at teste marine bløddyrs syn har forskere givet dem 3D-briller og indrettet en ’undervansbiograf’

Hvordan undersøger man marine bløddyrs evne til at afstandsbedømme et potentielt bytte?

Ved at indrette en undervandsbiograf og træne blæksprutter i at svømme rundt med 3D-briller, således at man kan teste deres syn.

Og det er netop, hvad forskerne bag et nyt studie har gjort.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, der viser en video af blæksprutterne med 3D-briller på.

Ifølge det britiske medie fandt forskerne, at blæksprutter tilpasser et angreb efter, hvor langt væk et – i dette tilfælde virtuelt – bytte (en reje) er.

Forskerne har undersøgt den proces, der kaldes samsyn (den måde, øjnene arbejder sammen på) – også kaldet stereopsis. En funktion i hjernen, der samler synsindtryk til ét samlet billede.



Og blæksprutterne bruger altså en form for samsyn, når de skal afstandsbedømme, selv om det er nogle andre neurale kredsløb, der er i spil, når det sker, end det er hos mennesker, skriver The Guardian på baggrund af studiet.

Det nye fund overrasker forskerne, da blæksprutter noget usædvanligt har et 360-graders synsfelt ved at bevæge deres øjne uafhængigt.

- Hvis man holder billederne langt fra hinanden, vurderer blæksprutterne, at rejerne virkelig er tæt på, og de trækker sig lidt tilbage og prøver at skyde deres tentakler lige foran dem. Men hvis du vipper billederne rundt og får rejerne til at se ud, som om de er bag skærmen, svømmer de lige ind i det, fortæller Trevor Wardill, der neurobiolog på Cambridge University og har ledet studiet, til The Guardian.



Forskerne arrangerede udstyret således, at blæksprutterne - med 3D-briller på - så rejer bevæge sig foran dem i forskellige positioner ved hvert øje.

Samme teknik anvendes, når man giver 3D-film deres skarphed, hvor hjernen kombinerer billederne til ét og bruger såkaldt triangulering til at finde ud af, hvor tæt objektet er på, skriver The Guardian. Triangulering er en proces, hvor man ved at måle afstand og vinkel fra to kendte positioner er i stand til at bestemme positionen af en tredje.

Men hvordan får man egentlig sat et par 3D-briller på en blæksprutte?

Det var den største udfordring ved studiet. I første omgang limede forskerholdet 3D-brillen fast til blæksprutten, men det var ikke en optimal løsning.

Faktisk viste det sig, at træning var vejen frem.

Gennem flere træningssessioner vænnede blæksprutterne sig nemlig til undervandsbiografen og 3D-brillerne, som fremkaldte bløddyrets favoritsnack: Rejer.

Studiet er udgivet i Science Advances.





