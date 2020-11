Ups! Asteroide ramte næsten Jorden

Hvad, der gør asteroider så skræmmende, er ikke kun, at de store af dem vil kunne udrydde alt liv på Jorden, men at de kan slå ned som lyn fra en klar himmel, uden advarsel.

Det var næsten tilfældet med asteroiden ‘2020 VT4’, som fredag 13. november knap og nap passerede Jorden, over det sydlige Stillehav, uden at nogen lagde mærke til, at asteroiden var lige over os.

Asteroiden var ikke mere end 400 kilometer oppe, da den fløj forbi, hvilket er en ny rekord for tætteste passerende ikke-meteorit, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det svarer nogenlunde til samme højde, som rumstationen ISS er i kredsløb i.

Havde 2020 VT4 rent faktisk været på kollisionskurs med Jorden, var der dog ikke sket det store. Asteroiden var knap 10 meter stor, og ville være brændt op i atmosfæren i et flot lysshow og måske have efterladt nogle små rester på jordoverfladen, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Først foruroligende 15 timer, efter asteroiden var passeret, blev den spottet af varslingssystemet ATLAS på Hawaii, der holder øje med asteroider, som potentielt har kurs mod Jorden.

Forklaringen lyder ifølge ScienceAlert, at asteroiden bevægede sig særligt hurtigt og kom mod Jorden fra et blindt punkt, hvor Solens skær gjorde den svær at se. Det skriver Videnskab.dk.

En anden, lidt større asteroide, som vi heller ikke så, før det var for sent, var den, som styrtede ned i Rusland i 2013.

Den var heldigvis også lille nok til at brænde op i atmosfæren, hvilket resulterede i, at meteoritten eksploderede i 30 kilometers højde, i en eksplosion cirka 30 gange så kraftig som atombomben ved Hiroshima.

