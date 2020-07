Ups! Forsker kom til at lave mutantfisk

En ungarsk forsker ved ved et uheld til at krydse to vidt forskellige fisk

Diamantstøren og den amerikanske spadestør er to vidt forskellige fisk, men åbenbart ens nok til, at de skaber lidt af en Frankenstein-fisk, når man parrer dem.

En forsker fra Ungarn er kommet til at gøre netop dette, skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se fotos af fiskens ’forældre’. https://videnskab.dk/naturvidenskab/forskere-har-ved-et-uheld-krydset-to-fiskearter-og-skabt-et-saersyn-af-en-skabning

Han har ved en fejl krydset sæd fra en spadestør med et æg fra en diamantstør i et laboratorie, og livet ville frem.

Nu er der så blevet udklækket en mærkværdig hybrid af de to arter, og der er blevet udgivet et videnskabeligt studie om svipseren.

'Jeg var nødt til at kigge en ekstra gang, da jeg først så det. Jeg troede simpelthen ikke på det. Jeg tænkte: En hybrid mellem en diamantstør og en spadestør? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre,' siger Solomon David, der er adjunkt ved Department of Biological Sciences på Nicholls State University i USA til the New York Times, ifølge Videnskab.dk.

Han har ikke selv deltaget i det videnskabelige studie.

Umiddelbart er far- og mor-fisken ellers helt forskellige. Ja, umulige at parre, skulle man tro.

Diamantstøren (Acipenser gueldenstaedtii), hvis æg bruges til at lave kaviar, er en kødæder, der jager skalddyr og mindre fisk på bunden af floder over hele kloden. Den amerikanske spadestør (Polyodon spathula) er til gengæld en planteæder, der filtrerer plankton igennem sin mærkværdige, lange snude fyldt med sansesensorer.

Den ene ligner ved første øjekast en glat sværdfisk, mens den anden har takke og tyngde som en stegosaurus. Fælles for dem begge er, at de er blandt de mest truede dyr på Jorden, og forskerne var da også i færd med at undersøge, om det var muligt at befrugte æggene fra de truede arter aseksuelt, da uhelds-parringen skete.

Selvom størerne har navne, der lægger sig tæt op ad hinanden, er de evolutionært ligeså forskellige som mus og mennesker, har man hidtil troet.

I mere end 184 millioner år har fiskene været adskilt, skriver the New York Times. Den sidstkendte fælles forfader stammer fra dinosaurernes tid.

De mere end hundrede nye fisk, der er kommet ud af den romantiske forening mellem sæd fra spadestøren og æg fra diamantstøren i et laboratorie, har træk fra begge arter. De har munde og er kødædere, som deres mødre, men flere har også deres fars snuder og finner, bare en anelse mindre.

