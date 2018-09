Urgammel 'monster'-galakse burde slet ikke eksistere

Galaksen blev dannet for 12,4 milliarder år siden. Til sammenligning blev Jorden først dannet for 4,5 milliarder år siden. Det skriver LiveScience.com ifølge Videnskab.dk.

Nu har japanske og amerikanske astronomer formået at tage et billede af galaksen, der har 10 gange højere opløsning, end man nogensinde før har kunnet tage, som du kan se på Videnskab.dk.

Og der er ikke meget ved galaksen, der af astronomer har fået tilnavnet 'monster-galakse', der ser ud til at give mening.

Galaksen er både større, mere rig på stjerner og mere veludviklet at se på, end den burde være.

- Det var en kæmpe overraskelse, at denne galakse, som vi kan se, som den så ud for næsten 13 milliarder år siden, har en gigantisk, velordnet skive af gas… i stedet for det, vi havde forventet, hvilket ville have været en slags rodet pærevælling, siger medforfatter til det nye studie Min Yun, der er astronom ved University of Massachusetts i USA, i en pressemeddelelse.

Ifølge astronomerne burde støvet i en galakse af denne størrelse have samlet sig centrum i stedet for at blive til en skive, som man kender det fra andre galakser.

En af galaksens mest bemærkelsesværdige egenskaber er dens tre kerner.

Typisk har galakser, ligesom vores egen Mælkevej, en enkelt kerne, som galaksens øvrige stjerner bevæger sig rundt om.

Men monster-galaksen har foruden sin midterste kerne også to klart markerede stjernetåger, der er i kredsløb om kernen. Det giver galaksen et bemærkelsesværdigt og fremmedartet udtryk.

Selvom galaksen slet ikke burde eksistere, er den under alle omstændigheder ustabil, fortæller forskerne.

Galaksen trækker nemlig så hårdt i sin gassky, at den efterhånden vil kollapse ind mod galaksens midte.

