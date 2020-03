USA halter bagefter andre lande med corona-test

USA og Sydkorea testede deres første patient positiv for corona-virus på den samme dag.

I søndags, 8. marts, var det lykkedes at teste 1.707 amerikanere for den smitsomme virus ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der er det amerikanske center for infektionsforebyggelse og folkesundhed.

I Sydkorea var tallet helt oppe på 189.000 - og dermed hele 700 gange højere end USA's.

Det skriver Business Insider ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en graf over, hvilke lande der tester mest.

Sammenlignet med mange andre lande med coronavirus har USA udført færrest COVID-19-test per indbygger, skriver Business Insider.

- De smitteramte samfund og det offentlige sundhedsvæsen (i USA, red.) ønsker at teste langt mere, end der er mulighed for nu, fortæller William Schaffner, der er infektionssygdoms-specialist ved Vanderbilt University School of Medicine, til Business Insider ifølge Videnskab.dk.

- Andre lande tester langt bredere, end vi gør. Vi halter bagefter, mens de andre lande spæner afsted, tilføjer han.

Formodentlig har USA dog testet sin befolkning mere, end CDC rapporterer, for her er nemlig ikke medregnet de prøver, der er taget fra statslige og private laboratorier.

Fra nyhedsstationen CNN lyder et bud på det reelle tal på 5.861. Det er dog stadig lavt, hvis man sammenligner med Sydkorea.

Grunden til, at USA halter sådan efter de øvrige inficerede lande, skyldes, at det ikke har været muligt at producere et ordentligt test-kit i tide.

Det gør det på nuværende tidspunkt svært for USA's sundhedsvæsen at sige noget om, hvor farlig og udbredt virussen er på den anden side af Atlanten.

I tirsdags, 10. marts, opererede de amerikanske myndighederne med en dødsrate på 3,6 procent.

Men det tal ligger formenlig så højt, fordi man ikke kender nok til antallet af mildt smittede i landet, skriver Business Insider ifølge Videnskab.dk.

Sammenligner vi igen med Sydkorea, som har det højeste antal smittede efter Italien og Kina, er dødsraten på 0,7 procent. 51 mennesker er døde ud af 7.478 smittetilfælde per 9. marts, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Her skal man huske tage højde for, at tallene kan være usikre. At dividere antallet af dødsfald med antallet af rapporterede smittetilfælde afslører ikke, hvor mange der vil dø. Dette skyldes, at der kan være mennesker blandt de smittede, som endnu ikke er døde, men som kommer til det, hvilket vil øge dødsraten.

På den anden side vil der være mange mennesker med milde symptomer, som ikke bliver diagnosticeret, hvilket vil betyde, at dødsraten falder, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

