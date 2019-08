Utrolige billeder: Første gang nogensinde

Amerikanske forskere har for første gang haft held med at avle koraller i et laboratorium

For første gang nogensinde er det lykkedes at få koraller til at formere sig i et laboratorium.

Det oplyser The Florida Aquarium i en pressemeddelelse.

På akvariet har man i en længere periode arbejdet med at opdrætte koraller for at kunne afhjælpe problemet med de uddøende koralrev flere steder.

Og nu har man altså fået et stort gennembrud i forskningen, lyder det fra akvariet.

Sammen med nyheden har forskerne udsendt en video, som viser øjeblikket, hvor korallerne 'udklækker' og reproducerer sig. En proces, der normalt kun sker under de helt rette betingelser i havet.

Vand fyldt med æg og sæd fra en koral i akvariet i Florida. Foto: The Florida Aquarium/Ritzau Scanpix

- Der er håb

Korallerne, der stammer fra Atlanterhavet, har i adskillige år været på akvariets Center for Conservation, hvor de altså nu har reproduceret sig, hvilket giver håb om, at man kan redde koralrevene i Florida og Det Caribiske Hav.

- Når der bliver skrevet historie, er der håb, og dagens videnskabelige gennembrud af Florida Aquariums koraleksperter giver os et oprigtig håb om, at vi kan redde Florida Reef Tract fra udryddelse, lyder det fra akvariets administrerende direktør, Roger Germann.

- Og selvom mange koraleksperter ikke troede på, at det kunne lade sig gøre, tog vi udfordringen op og dedikerede vores resurser og ekspertise til at opnå dette monumentale udfald. Vi forbliver enormt dedikerede til at redde Nordamerikas eneste koralrev, og vi vil nu arbejde endnu hårdere for at beskytte og genoprette vores blå planet, siger han.

Dette billede er taget kun få dage før korallernes reproduktion. Foto: Lucas Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix

Optimale betingelser

Projektet med at forsøge at få koraller til at formere sig startede i slutningen af 2017 i et samarbejde mellem akvariet i Florida og Horniman Museum and Gardens i London.

For at få korallerne til at formere sig har man forsøgt at genskabe korallernes naturlige omgivelser ved at simulere den korrekte solopgang og solnedgang samt månens faser for at få korallerne til at formere sig.

Ifølge forskerne skete selve formeringen præcis på det tidspunkt, man havde regnet med, med en stor, synkron 'udløsning'.

- Når du har stor nøjsommelighed, fantastisk vandkvalitet og alle de rigtige miljømæssige omstændigheder, er det her, hvad du kan gøre. Du kan ændre reglerne for koral-genoprettelse, siger koralforsker Keri O'Neil.

Her ses bittesmå æg stige op fra en koral i det afgørende øjeblik. Foto: The Florida Aquarium/Ritzau Scanpix

Koraller er flere steder afgørende for havets økosystem, og koralrev bliver ofte kaldt for 'havets skove'. Uden korallerne er der ikke noget, der kan leve i områderne.

Verdens koralrev er de senere år blevet særdeles udfordret af miljøkatastrofer og klimaforandringer, idet blandt andet stigende havtemperaturer er skyld i omfattende koraldød, blandt andet ved The Great Barrier Reef i Australien.

Koraller er en tusindvis af små dyr, der sidder sammen i store kolonier, og deres skeletter skaber sammen de plante- eller klippelignende strukturer, man ser i de store koralrev. Korallerne får farve af de alger, som der bor i korallernes hud, og korallerne og algerne er indbyrdes afhængige af hinanden.