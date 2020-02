Utroligt: 2.000 år gamle frø spirer

Kan plantefrø blive for gamle?

Ikke hvis de skal bruges til at plante daddelpalmer (Phoenix dactylifera).

Ifølge mediet ScienceAlert er det nemlig lykkedes forskere at dyrke seks daddelpalmer med ældgamle daddelfrø, der blev fundet i en ørken nær Jerusalem. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere fotos af de spirende daddelpalmer.

Frøene er nogle af de ældste, der nogensinde har spiret, og de er blot få blandt flere hundrede fund i en grotte og i et forhistorisk palads, der blev bygget af Herodes Den Store.

For at få frøene til at spire blev de lagt i blød og tilsat hormoner, der giver frøene et ekstra skub på vejen.

I alt plantede forskerne, anført af Sarah Sallon fra Hadassah Universitetshospital i Jerusalem, 32 frø, hvoraf 6 spirede.

- Studiet kaster lys over daddelpalmens oprindelse, som antyder, at dens kultivering begyndte med lokale eller østlige varianter af sorten, som først senere blev blandet med varianter fra vesten, skriver forskerne i studiet ifølge ScienceAlert, skriver Videnskab.dk.

Med frøplanterne var det således muligt for forskerne at udføre analyser, de ikke kunne lave på daddelfrøene alene.

Og ved hjælp af kulstof-14 datering (naturvidenskabelig metode til datering af arkæologiske og geologiske prøver) var det muligt for forskerne at fastslå, at daddelfrøene er omtrent 2.000 år gamle.

Derudover kaster analyserne et lys over, hvordan palmetræerne er blevet dyrket og solgt.

- Som det er beskrevet af klassiske forfattere som Theofrastos, Herodot, Galen, Strabon, Plinius den ældre og Josefus var palmeplantager værdifulde og producerede dadler i forskellige variationer, herunder kvalitet, størrelse, næringsindhold, sødme og holdbarhed, hvilket gjorde det muligt at eksportere dem i hele Romerriget, skriver forskerne i studiet.

Forskerne uddyber, at det står beskrevet i teksterne, hvordan nogle af dadlerne var op til 11 centimeter lange, og deres analyser anslår, at frøene var 30 procent større dengang, end de er i dag.

Det kan ligeledes betyde, at frugterne var større dengang, end de er i dag.

Som mange planteentusiaster måske ved, bliver kvaliteten af frø forringet med tid.

Derfor håber forskerne med det nye fund at blive klogere på, hvordan 6 af de 32 frø på nærmest mirakuløs vis spirede efter knap 2.000 år.

