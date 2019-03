Utroligt: 500 millioner år gammelt kæmpefund i Kina

Forskere i Kina har gjort et kæmpestort fund af velbevarede fossiler fra et afgørende tidspunkt i evolutionen

Et forskerhold i Kina har gjort et banebrydende fund.

Flere tusinde fossiler, som er over 500 millioner år gamle, er nemlig blevet fundet ved en udgravning i Hubei-provinsen i Kina. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere fotos fra udgravningen.

Fundet består af fossiler af primitive livsformer, der tæller både gopler, svampe, alger, orme og leddyr.

Fossilerne er så velbevarede, at det bløde væv i dyrenes kroppe - som muskler, tarme og øjne - stadig er synlige. De i alt 4.351 fossiler repræsenterer 101 arter, hvoraf 53 er nye.

- Det er en kæmpe overraskelse at sådan en stor del af dette fund er nyt for videnskaben, siger medforfatter til et nyt studie, der beskriver fundene Robert Gaines til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Han er ph.d. og geolog på Pomona College i Californien.

De fossilerede organismer kan dateres 518 millioner år tilbage i tiden til den kambriske eksplosion, som er navnet på den pludselige opståen af flercellede organismer for omkring 543 millioner år siden. Forskere diskuterer stadig, hvad der var skyld i eksplosionen.

Indtil nu har de mest imponerende fossiler fra den kambriske eksplosion været fra udgravninger i blandt andet Canada og Kina, men de nye fossiler viser et glimt af et anderledes økosystem af organismer, mener lektor og palæontolog fra University of Lausanne, Allison Daley.

Hun har ikke har været med i selve hovedstudiet, men hun har selv udgivet en videnskabelig artikel i Science om udgravningen.

- Det er ikke kun kvaliteten af fossilerne, der er fantastiske, men den enorme mængde. Gennem hele min karriere havde jeg aldrig troet, jeg ville opleve en udgravning, der var så god som denne, siger hun til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

