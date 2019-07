Vanvittig præstation: Facebook-robot tæver professionelle pokerspillere

Mennesket må endnu engang se sig slået på sin egen hjemmebane.

Den kunstige intelligens Pluribus har netop vundet et 12-dages pokerspil, hvor der er spillet mere end 10.000 hænder, mod fem professionelle pokerspillere.

Det er første gang, at en computer har bedrevet så vild en præstation i et spil som poker mod flere menneskelige modstandere, og det gør sejren til en ny milepæl i udviklingen af kunstig intelligens.

Pluribus, der er bygget med hjælp fra Facebook, vandt ikke bare det store pokermaraton. Den gjorde det også ved at spille på en højst uortodoks og overraskende måde.

For eksempel var den ikke bange for at lave såkaldte 'donk bets', hvilket ellers er kendt som en begynderfejl blandt trænede pokerspillere.

Kunstig intelligens har allerede slået mennesker i skak og senest i det hyperkomplicerede kinesiske brætspil Go.

Men poker er en langt større udfordring for kunstig intelligens, da det til forskel for de andre spil bygger på ufuldstændige informationer (man kender ikke de andres kort) og en mulighed for, at modstanderen kan bluffe, hvilket gør det mere psykologisk.

Derudover er det en præstation i sig selv, at Pluribus har vundet i et spil mod flere menneskelige modstandere.

»Det er første gang, at en kunstig intelligens har opnået overmenneskelige præstationer i et multiplayer-spil,« fortæller udviklingen bag Pluribus, Tuomas Sandholm, der er professor i computervidenskab ved Carnegie Mellon University, ifølge The Guardian.

At kunne slå fem spillere i så kompleks et spil, der bygger på skjult information, åbner for et potentiale i kunstig intelligens, der i sidste ende kan bruges til at håndtere et hav af problemer, vurderer Tuomas Sandholm.

Ifølge Tuomas Sandholm vil en lignende algoritme kunne bruges til alt fra investering af finanser til forhandlingsstrategier.

Han er allerede i gang med at udvikle algoritmen, så den kan hjælpe med at vurdere, hvor mange immunceller, der ville skulle bruges til at bekæmpe en specifik sygdom.

Tuomas Sandholm har publiceret sit arbejde med Pluribus i det videnskabelige tidsskrift Science.

Man må sige, at de kunstige pokerhjerner har udviklet sig hastigt.

I 2008 bragte Videnskab.dk artiklen 'Vellavet pokerrobot spiller kort som en 7-årig', hvor to danske forskere konkluderede, at det nærmest var utænkeligt, at der ville komme et internetprogram, som kunne vinde over mennesker i poker.

I 2017 lykkedes det Tuomas Sandholm at udvikle en kunstig intelligens, der kunne slå professionelle pokerspillere i én mod én-format. Og nu har maskinen altså også overtaget, når de sidder flere spillere rundt om bordet.

