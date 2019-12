Verdens have kvæles langsomt: Så meget er ilt-niveauet dalet

Havene rundt i verdenen kvæles langsomt.

En ny rapport, udarbejdet af The International Union for Conservation of Nature ((IUCN), viser, at oxygen-niveauet i verdenshavene er faldet omkring 2 procent i perioden 1960 til 2010.

Rapporten har samlet studier foretaget i 17 lande af 67 forskellige forskere, og resultatet er nedslående.

Selvom om to procent ikke lyder af meget, kan det være afgørende.



Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

- Der er masser af ilt omkring os, så vi tror ikke, at et tab af små mængder ilt vil påvirke os. Men hvis vi skal op på Mount Everest uden oxygen, så vil der være et punkt, hvor et fald på to procent af ilt i luften vil være meget afgørende, udtaler hovedforfatter på rapporten og førende rådgiver for IUCN, Dan Laffoley.



Læs mere på Videnskab.dk: Sådan overlever bizar superrotte 18 minutter uden ilt

Faldet i iltniveau er desuden ikke ens overalt. Et af studierne beskriver, at bestemte områder i troperne har oplevet et fald på omkring 40-50 procent.

Tabet af ilt er med til at skabe klimaforandringer, og det menes, at problemet er menneskeskabt. Heriblandt grundet brugen af gødning, som bliver vasket ud i havene og dermed tilføjer mere kvælstof til havene.

Professor, klimaforsker og direktør ved Georgia Tech, Kim Cobb, der ikke har været involveret i rapporten, udtaler til New York Times, at:

- Det her er en af de påvirkninger, der er begyndt at få offentlighedens interesse på det seneste. Vi ser massedød af fisk langs Californiens kyst som det mest dramatiske eksempel på, at havet fattes ilt.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Ånden i glasset: Derfor bevæger glasset sig

Her er de bedste råd mod dårlig ånde

Danmark lyser op i mørket: Se det fine billede fra rummet