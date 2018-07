Utrolige Mars-billeder varsler værste stormsæson i 10 år

Rumfartøjet Mars Express har fanget billeder af en sandstorm på Mars, som har vist sig bare at være en af de første i en lang række ekstreme storme på den røde planet

Tidligere i 2018 fangede rumfartøjet Mars Express utrolige billeder af en sandstorm på Mars. Stormen viste sig at være et tidligt varsel om den værste stormsæson i mere end 10 år.

Det skriver det tyske rumfartcenter DLR i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk:

Billedet blev taget 3. april i år ved en iskappe nær planetens nordlige pol. Stormen er én af adskillige mindre storme, man har observeret på planeten i 2018.

En af stormene, der brød ud længere mod vest, har vokset sig ekstremt stor. Den indhyller i øjeblikket halvdelen af planetens overflade. Den blokerer solens lys og har sendt den solenergidrevne Mars-rover Opportunity i dvale.

Du kan se et billede af stormen i denne artikel hos Videnskab.dk:

Stormene bryder ud, når det er sommer på planetens sydlige halvkugle. De høje temperaturer hvirvler støv op i luften og skaber vind. Vindene hvirvler mere støv op og skaber et selvforstærkende ’feedback loop’.

Fordi Mars har et lavere atmosfærisk tryk end Jorden, bliver sandstormene ikke lige så kraftige som de orkaner og tyfoner, vi kender fra Jorden. Til gengæld kan de røde sandstorme blive enorme - ligesom den, der i øjeblikket dækker halvdelen af planeten.

Forskere har stadig meget at lære om Mars’ sandstorme. Uvejret i år giver en sjælden mulighed for at studere vejrfænomenet, som du kan se flere billeder af hos Videnskab.dk:

