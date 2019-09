Vikinger får skylden for historisk nedslagtning af dyr

'Hedningene vanhelligede Guds helligdom, hærgede vort håbs hus og trampede på helgenernes kroppe, som var de skidt på gaden.*

Således beskrev en munk i York vikingernes første plyndringstogt på Lindisfarne-klosteret i England i 793. Angrebet skulle blive det første af mange, da vikingerne spredte død og ødelæggelse langs de europæiske kyster gennem mere end 250 år.

Men nu tyder noget på, at det ikke kun var de lokale befolkninger af mennesker, som blev ofre for vikingernes tilkomst. Det skriver Videnskab.dk.

Et hold internationale forskere fra Island, Holland og Danmark er kommet frem til, at bestanden af hvalrosser på Island uddøde ganske kort tid efter, at vikingerne slog sig ned på øen omkring år 870, skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Forskerne har fundet ud af dette gennem DNA-analyser og ved brug af kulstof 14-metoden. Her er de blandt andet kommet frem til, at den islandske bestand af hvalrosser havde en unik genetisk sammensætning, som ikke findes blandt nogen nulevende hvalrosser.

Resultaterne fra dette har de lagt sammen med studier af islandske stednavne og gamle islandske sagaer, hvor jagten på hvalrossen, som på det tidspunkt gennem tusindvis af år havde eksisteret på Island, bliver beskrevet.

At vikingerne udryddede den islandske hvalros så hurtigt, hænger sammen med, at hvalrossens stødtænder dengang var en luksushandelsvare, som var i høj kurs.

Ifølge forskerne bag studiet er den islandske hvalros’ uddøen et af de tidligste eksempler på en lokal marineart, der er blevet udryddet, efter at mennesker er kommet til.

- Det føjer nyt til debatten omkring menneskets rolle i forbindelse med udryddelsen af megafauna. Der er altså flere og flere beviser for, at hvor end mennesker dukker op, så går det ud over det lokale miljø og økosystemer, siger adjunkt Morten Tange Olsen, fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der er en af forskerne bag studiet.

