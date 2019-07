Vikingernes historie smelter væk

Vi kommer til at miste en masse unik kulturarv, hvis isen fortsætter med at smelte i det tempo, den gør nu

Hvis isen i Grønland fortsætter med at smelte, som den gør nu, så vil det have konsekvenser for en stor del af den vikingehistoriske kulturarv.

Det vurderer danske forskere fra Nationalmuseet i et nyt studie, skriver Videnskab.dk.

Af alle arkæologiske områder i Grønland er vikingernes bosættelser i størst fare for at forsvinde som konsekvens af klimaforandringerne.

Vurderingen fra forskerne går på, at 70 procent af det organiske materiale i områderne risikerer at gå i forrådnelse og dermed vil forfalde, når vi rammer kalenderåret 2100.

Når jordbunden bliver varmere vil det nemlig skabe flere frostfrie dage, hvilket vil øge mikrobernes angreb på den skrøbelige, organiske kulturarv, der i sidste ende vil forrådne, fremgår det hos Scientific American.

Helt konkret vil vi miste en masse unikt og velbevaret vikingemateriale som hår, tekstiler, knogler, skind og læder.

Læs også på Videnskab.dk: Se den vilde natur fra sin smukkeste side

Ændringerne sker allerede tæt ved den grønlandske hovedstad, Nuuk, fortæller Jørgen Hollesen, seniorforsker ved Nationalmuseet, der står bag studiet:

- Her findes nogle af de områder, hvor, vi ved, at man fandt en masse artefakter og en masse knogler for 40 år siden, men i dag kan vi se, at der ikke er meget af det tilbage. Der var knogler engang, men nu er det bare finkornet grød, siger han til Scientific American.

- Det er et kæmpe og tydeligt pan-arktisk (gældende for hele Arktis, red.) problem, siger arkæolog ved University of Alaska Fairbanks Anne Jensen, der ikke har været involveret i det nye studie.

Det er ikke kun risikoen for forrådnelse, der truer den unikke nordiske kulturarv i Grønland. Hvis temperaturstigningerne fortsætter, vil erosion og vandstigning også hensætte bosættelserne i sump, mens den nye vegetation også kan beskadige områderne.

Jørgen Hollesen og hans kolleger bygger deres studie på to års data, som de har indsamlet gennem jordprøver og ved at opsætte vejrstationer ved fem arkæologiske områder tæt ved Nuuk.

De undersøgte ikke kun vikingebosættelser, men også fra andre tidligere civilisationer som Saqqaq-, Dorset- og Thule-kulturen.

Undersøgelserne viste, at hvis temperaturstigninger overskrider 2,5 eller 5 grader, står mellem 30 til 70 procent af områdernes organiske materiale til at forsvinde.

Bosættelserne fra vikingerne er især i fare, da de i højere grad er lokaliseret længere inde i landet, hvor jorden er mest tør, hvilket gør mikroberne mere aktive.

Jørgen Hollesen vurderer, at 35 procent af det organiske materiale fra vikingebostæderne vil være forsvundet om 30 år.

Hvis det sker, vil det være et kæmpetab for den fremtidige vikinge-forskning, fortæller Douglas Bolender, arkæologi ved University of Massachusetts, der ikke har haft noget med studiet at gøre, ifølge Scientific American.

Studiet er publiceret i Scientific Reports.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Internettet sladrer: Her er din sex-fantasi

Arkæologiske fund set fra luften

Se det, før du tror det: Fisk æder fugl i luften