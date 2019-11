Vild eksplosion: Her smadres Elon Musks rumskib

Elon Musk har store ambitioner om at indtage rummet. Derfor tester hans firma, SpaceX, prototyper af deres nye rumskib, Mk1.

Men det bliver næppe den i videoen foroven, der kommer til at sende den excentriske filantrop mod stjernerne.

I onsdags eksploderede store dele af rumskibet, da SpaceX skulle teste, hvad systemerne kunne klare under pres. Det skulle vise sig at være for meget for Mk1, der straks forvandlede sig til en kæmpe røgsky, som trods alt havde kurs mod stratosfæren.

SpaceX har gjort sig bemærket på den internationale rumscene ved at eksperimentere med genanvendelige raketter, der returnerer til jorden efter brug. Det skal mindske rumskrot og spare enorme omkostninger på raketproduktionen.

Der er store ambitioner for SpaceX. Se her, hvordan de vil sende menneskeheden til Mars. Video: SpaceX

