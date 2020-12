Vild evolution: Plante blev usynlig for mennesker

En plante har tilsyneladende udviklet sig specifikt for at kunne gemme sig for mennesker

Planten Fritillaria delavayi har udviklet en bemærkelsesværdig metode til at overleve:

I Hengduan-bjergene i Kina, hvor planten gror og er blevet brugt i traditionel kinesisk medicin i mere end 2.000 år, har Fritillaria delavayi udviklet sig evolutionært til at ligne resten af landskabet mere. Det skriver University of Exeter i England i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Processen sker særligt i områder, hvor høsten er mest intensiv, hvilket antyder, at mennesker har 'presset' planten til at udvikle en evne til at camouflere sig for at øge sin chance for at overleve.

Studiet er ført ud i livet af Institute of Botany ved Chinese Academy of Science i Kunming i Kina og University of Exeter.

- Det er usædvanligt at se, hvordan mennesket har en så direkte og dramatisk effekt på vilde organismers farve – ikke blot, når det kommer til deres overlevelse, men også når det kommer til deres evolutionære udvikling, siger Martin Stevens, der er professor ved Centre for Ecology and Conservation on Exeters Penryn Campus i Cornwall, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Studier peget på, at mange planter camouflerer sig for at skjule sig for planteædere, men her ser vi en udvikling indenfor camouflage, der forekommer som et direkte svar på menneskets indblanding, siger Martin Stevens, der understreger, at man fortsat har meget lidt viden på området.

I studiet målte forskerne, hvor meget Fritillaria delavayi lignede resten af planterne i bjergområdet, samt hvor nemme de var at høste, og samtidig talte forskerne med de lokale, der hjalp dem med at fastlægge den typiske høstperiode i hver region.

Efterfølgende konkluderede forskerholdet, at niveauet af camouflage i planterne var forskelligt, alt efter hvor planten var høstet.

Fritillaria delavayi, der er en del af staude-familien, varierer i farverne grå til brun til grøn og producerer efter sit femte leveår en enkelt blomst årligt.

