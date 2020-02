Vild jagtteknik: Havørn 'torturerer' flagermus

Den sorte og hvide havørn (haliaeetus leucogaster) er en majestætisk jæger, som svæver vægtløst over store vidder. Men den kan tilsyneladende også være et rigtigt bæst.

Det så en forskergruppe med egne øjne, da det fjerklædte dyr 'torturerede' en uskyldig flagermus ved gentagne gange at kaste den i havet,



Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Mens forskerne ventede på en færge på Tioman Island ved Malaysias kyst i forbindelse med en helt anden arbejdsopgave, betragtede de øens flagermus (pteropus hypomelanus), som lå og hvilede på stranden.



Pludselig dykkede den hvidbugede havørn ned og nuppede en flagermus. Ørnen fløj omkring en fodboldbanes længde udfra kysten, før den kylede sit bytte ned i havet, skriver Gizmodo.

Efter 20 minutters anstrengelser havde den stakkels flagermus kæmpet sig i land. Men den nåede knap nok at få vejret, før den igen blev samlet op og kastet i havet af en af ørnens jagtvenner.

- Vi stod alle tre fuldstændigt lammede et kort øjeblik, mens vi observerede ørnen, som fløj det kæmpende bytte ud over havet, skriver Sheema Abdul Aziz, ph.d. i naturbevarelse og vidne til det drablige optrin, i en e-mail til Gizmodo.

Forskerne så ikke hvordan slaget endte, da de skulle nå færgen. Men de kalder ifølge Gizmodo ørnenes jagtteknik for en 'genial' måde at nedlægge et stort byttedyr på.

Teknikken er en måde at svække sit bytte på, udtaler James Bednarz, som er lektor i biologi og ikke selv var til stede, til Gizmodo.

- Almindeligvis spiser havørne fisk og ådsler, som ikke bider tilbage, så det giver mening, at havørnene bruger denne anderledes jagtstrategi, når de skal nedlægge en mediumstort og bidende bytte, siger Bednarz.

