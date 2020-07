Vild måling: Jorden er blevet stille

Fra marts til maj i år har været den mest stille periode nogensinde målt, siden man begyndte at optage seismografisk støj.

Det viser et nyt studie fra Royal Observatory of Belgium, der sammen med fem andre institutioner fra hele verden kan fortælle, at coronastilheden har været målbar helt ned under Jordens overflade.

Det skriver Imperial College London i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, der viser en video af de færre bølger under Jorden.

'Vores studie understreger på unik vis, præcist hvor meget menneskelig aktivitet påvirker den solide jord. Det kunne gøre det nemmere for os at differentiere mellem menneskelig og naturlig støj i fremtiden,' siger professor Stephen Hicks fra Imperial College London, der er medforfatter på studiet.

Forskerne har brugt seismografisk data fra 268 stationer i 117 lande.



De har målt Jordens såkaldte ’seismografiske støj’, der rejser i bølger. Målingerne viser, at mængden af vibrationer, der er koblet til menneskelig aktivitet, er faldet med 50 procent i perioden marts til maj 2020.

Særligt gælder det for de befolkningstunge områder såsom New York, men det har også været muligt at måle stilheden dybt under jorden på mindre befolkede områder, ifølge pressemeddelelsen.

For seismologerne er der en fordel ved den mindre støj. Verden har nemlig været så stille, at det har været muligt at høre Jordens naturlige brummen meget tydeligere.

Billedetekst: En seismograf viser stilheden falde over England. Til venstre ser du inden nedlukningen (Graf: Imperial College London)

Forskerne håber, den indsamlede data kan gøre det nemmere at høre jordskælv og andre naturkatastrofer, fordi man nu kender bedre til Jordens egne lyde.

'Nedlukningen […] har givet os et lysende indblik i, hvordan menneskelig og naturlig støj påvirker Jorden. Vi håber, det indblik vil skabe grobund for nye studier, som kan hjælpe os til at forstå Jorden bedre og fange dens naturlige signaler, vi ellers havde overhørt,' siger Hicks ifølge pressemeddelelsen.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Science.

