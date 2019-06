Vild opdagelse: Mystiske, kunstige øer ved Skotland er langt ældre end hidtil troet

En ny datering af et fund fra 2012 tyder på, at de stammer fra bondestenalderen

Vores skotske forfædre har bestemt ikke ligget på den lade side, viser nyt arkæologisk fund.

De havde nemlig travlt med at bygge kunstige øer, og nu viser et opsigtsvækkende fund af en potte tilbage i 2012, at øerne daterer sig længere tilbage i tiden end først antaget.

Det skriver Videnskab.dk.

Potten blev fundet på bunden af den skotske sø Loch Arnish af den lokale arkæolog Chris Murray, og det har efterfølgende været muligt at fastslå, at flere af øerne med stor sandsynlighed blev konstrueret helt tilbage i bondestenalderen, 3640–3360 f.v.t.

Tidligere har arkæologer regnet med, at øerne blev bygget omkring jernalderen og post-middelalderen.

Læs også på Videnskab.dk: Stor vikingeskat fundet i Skotland

Efter fundet af den nærmest intakte potte gik den lokale arkæolog således sammen med både arkæologer fra University of Southhampton og University of Reading.

- De kunstige øer repræsenterer en stor indsats flere tusinde år tilbage, hvor mennesker byggede mini-øer ved at stable tonsvis af sten op på bunden af søen, fortæller Arkæolog på University of Southampton Fraser Sturt i en pressemeddelelse fra universitet.

Til at fastslå tidsalderen anvendte arkæologerne den naturvidenskabelige metode kulstof 14-datering, som bruges til datering af arkæologiske og geologiske prøver.

Forskerne undersøgte blandt andet jord, vand og foretog en fotogrammetri (måling i fotografier, der for eksempel kan give tredimensionale oplysninger, red.).

Læs også på Videnskab.dk: Stenaldergrav sladrer om forfædres syn på liv og død

De fleste af øerne kan findes ved Ydre Hebriderne, som er en øgruppe vest for fastlandet i Skotland.

Og indtil videre er det kun 10 procent af de kunstige øer rundt i Skotland, der er blevet undersøgt med kulstof 14-datering, hvorfor der muligvis findes langt flere kunstige øer fra bondestenalderen.

- Det tyder på, at flere kunstige øer fra bondestenalderen vil blive fundet. Vores research viser en ny side af den britiske bondestenalder, der indikerede forskellige former præhistorisk praksis. Det er meget spændende at tænke på det potentiale, som findes på disse øer i forhold til at forstå denne tidsperiode bedre, siger Fraser Sturt.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Antiquity.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvordan så vikingerne egentlig ud?

Havde man toiletter i stenalderen?

Vores forfædre havde sex med mystisk menneskeart