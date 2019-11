Vild opdagelse: 'Uddød' art set for første gang i årtier

I årevis har forskere frygtet, at en lillebitte dværghjort med hugtænder og sølvfarvet pels på rumpen, var en udryddet art.

Men nu er eksemplarer af dyret, der er så lille, at den kan ligge i en hånd, blevet filmet i Vietnam.

Bag de opsigtsvækkende optagelser står forskere fra miljøorganisationen Global Wildlife Conservation, skriver Videnskab.dk, der har en video af det lille dyr.

Optagelserne af dyret, som kaldes en sølvrygget dværghjort (Tragulus Versicolor), er det første bevis i tre årtier for, at arten stadig findes.

Sidst, forskerne så livstegn, var i 1990.

- Det er en virkelig sej art, og vi har længe håbet at finde bevis for, at den stadig eksisterer, siger biologen Andrew Tilker fra Leibniz Zoologiske Institut i Tyskland til National Geopraphic.

Den sølvryggede dværghjort er også kendt under navnet vietnamesisk hjort. Den er primært truet af trådfælder, som krybskytter sætter ud.



Læs mere på Videnskab.dk: Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?

På de nye billeder af dyret kan forskerne tydeligt se, at den har små hugtænder i munden.

Hannernes hugtænder er længere end hunnernes. Derfor formoder forskerne, at dværghjorten bruger hugtænderne til at konkurrere om territorier og hunner.

Forskerne har beskrevet deres fund i en videnskabelig artikel netop publiceret i Nature Ecology & Evolution.

Forskerne fik ideen til, hvor de skulle lede efter den sølvryggede dværghjort, efter at de havde talt med folk i området og skovfogeder, som mente, at de havde set dyr, der svarer til beskrivelsen af den sjælden art, i lavlandsskove i det sydlige Vietnam.

Kamerafælder blev sat op, og på den måde lykkedes det forskerne at fotografere den lille hjort.

- Vi havde ingen idé om, hvad vi kunne forvente, så jeg blev overrasket og overlykkelig, da vi tjekkede kamerafælderne og så, at der var fotografier af en dværghjort med sølvflanker, siger forskeren An Nguyen, der er leder af ekspeditionsholdet ved Global Wildlife Conservation (GWC), til The Guardian.

- At opdage at arten faktisk stadig er derude, er første skridt mod at sikre, at vi ikke mister den igen, og vi skynder os nu med at finde ud af, hvordan vi bedst kan beskytte den, tilføjer han.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Se naturens makabre skønhed

Har hunde godt af at spise vores madrester?

Kvinde spiser sten - hvad sker der?