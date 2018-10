Vild svamp er ældre end Jesus og større end en blåhval

Selvom svampen ser ganske lille og uskyldig ud, så viser dens underjordiske net sig at være enormt.

Svampen ser sådan ud på overfladen, mens dens net under jorden er ekstremt stort.

Nogle svampe er større end andre, og hvis du er vant til at gå på svampejagt, ved du også, at nogle kan være små og svære at finde.

Det er ikke tilfældet med en svamp, som forskere har undersøgt på nylig: Hvis du skal på jagt efter denne svamp – og have hele svampen med hjem – skal du have en kurv med, der er på størrelse med et shoppingcenter.

Her kan du også se et kort over svampens enorme udbredelse.

Det er svampen Armillaria gallica, der er kommet under forskernes lup. Den blev første gang opdaget i 1980'erne, hvor den blev spået til at veje omkring 100.000 kilo og være 1.500 år gammel.

Men de nye undersøgelser spår den i stedet til at veje 400.000 kilo og være 2.500 år gammel.

Det er altså næsten samme vægt som tre blåhvaler, ligesom det betyder, at den samme svampeorganisme har været på Jorden i flere år, end vores tidsregning går tilbage.

Det er vigtigt at understrege, at studiet endnu kun er publiceret på Biorxiv.org og ikke er blevet fagfællebedømt endnu. Det betyder, at der kan være mulige kritikpunkter af studiet.

På overfladen ser svampene ikke så store ud, men DNA-analyser viser, at de er en del af et stort net af den samme klonede svamp under overfladen, og det er det, der gør den så enorm.

Svampen er et ret normalt fund i Nordamerika, hvor den lever på døde eller døende træer.

