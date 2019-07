Vild teori om besøg af aliens skydes ned

Den aflange cigarformede sten ’Oumuamua, der har været på gennemrejse i vores solsystem, men kommer fra et sted meget længere ude i universet, er med meget stor sandsynlighed ikke et alien-rumskib.

Alt, hvad vi ved om ’Oumuamua, er i overensstemmelse med en naturlig oprindelse, lyder konklusionen fra en international forskergruppe i et nyt studie i Nature Astronomy. Det skriver University of Maryland i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Vi har aldrig set noget, der ligner ’Oumuamua i vores solsystem, så det er stadig lidt af et mysterium. Men vi foretrækker at holde os til sammenligninger, vi kender, med mindre vi finder noget unikt.

- Hypotesen om alien-rumskibet er en sjov ide, men vores analyse peger på, at der er talrige naturlige fænomener, som kunne forklare stenen, siger studiets medforfatter Matthew Knight, lektor ved Department of Astronomy, University of Maryland, i pressemeddelelsen.

At stenen faktisk er et rumskib fuld af grønne væsner fra en fjern galakse, kan dog – teoretisk set - ikke helt udelukkes. Forskere bliver nødt til at undersøge objektet på nært hold for at kunne aflive den sidste tvivl, men det er allerede så langt væk fra Jorden, at vores teleskoper ikke kan stille skarpt på den længere.

Ideen om, at ’Oumuamua kan være et rumskib, spredte sig som en steppebrand, efter at astrofysikere fra Harvard University sidste år frembragte teorien i en videnskabelig artikel.

Læs også på Videnskab.dk: Konflikten om ‘Oumuamua: Harvard-professor mener, det kan være en rumsonde sendt af aliens - andre er uenige

Selvom det nye studie ikke bakker op om ideen om et besøg fra det ydre rum, er ’Oumuamua faktisk et ganske sært fænomen.

Stenen er aflang og tynd som en cigar og er op mod 300 meter i længde. En form, som ingen anden komet eller asteroide har. Det eneste, den har til fælles med kendte objekter i Solsystemet, er dens røde farve, som indikerer en tæt og metalrig sammensætning, som er blevet bagt sammen af kosmisk stråling, skriver mediet ScienceAlert.

Forskerne bag det nye studie foreslår dog, at ’Oumuamua startede som en såkaldt ’planetsimal’, hvilket vil sige en planet, som er ved at formes i et stjernesystem langt væk, men blev udstødt og skudt ud i rummet.

Det fænomen er ret almindeligt indenfor astronomien, og måske driver 'planetsimaler' ind i vores solsystem hele tiden, men vi spotter dem ikke, fordi de er for langt væk.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forskere: Vi finder intelligent liv i rummet inden for 20 år

Lille hund har forbløffende stor klitoris

Hvor sund er mørk chokolade egentlig?