Vilde billeder: 340 dages rumrejse dokumenteret

Astronauten Scott Kelly drog i 2015 ud på en 340 dages lang rumrejse, og han har blandt andet offentliggjort et imponerende billede af cyklonen Patricia set fra rummet

Astronauten Scott Kelly har i samarbejde med NASA offentliggjort billederne fra sine 340 dage i rummet tilbage i marts, og det er ikke småting, astronauten har fanget på kamera.

Foruden en snestorm over vestkysten har han knipset flere imponerende billeder af mælkevejen, Japan om natten, Månen, Venus og Jupiter.

Det skriver Videnskab.dk, som har samlet endnu flere billeder fra Scott Kellys rumrejse.

Scott Kelly blev fulgt og monitoreret af flere forskere i 27 måneder, hvor han tilbragte 340 af dagene på Den Internationale Rumstation i forbindelse med et større studie.

Her har forskerne undersøgt, hvad der sker med menneskekroppen, når den opholder sig i rummet over en længere periode.

Det er altså mellem blodprøver og reparationer af udstyr, at Scott Kelly har bedrevet tiden med at skyde de vilde billeder, der blandt andet viser, hvordan en snestorm over vestkysten ser ud fra rummet.

Astronauten knipsede størstedelen af billederne fra Den Internationale Rumstations såkaldte Cupola-modul - en observationskuppel som giver astronauterne et bredt udsyn.

Scott Kelly blev under forsøget sammenlignet med sin tvillingebror, Mark Kelly, som også blev fulgt i 27 måneder - dog fra Jorden.

