Vilde billeder: SpaceX-raket skaber magisk himmel over Californien

- Det var spektakulært. Tågen lyste op, og pludselig blev horisonten helt rød.-

Sådan beretter en lokal borger i Los Angeles Joaquin Baldwin om en ekstraordinær søndag aften på den amerikanske vestkyst ifølge space.com. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder og videoer

Bag fænomenet stod SpaceX-raketten Falcon 9, der skulle sende satellitten SAOCOM-1A fra det argentinske rumagentur i kredsløb om Jorden.

Opsendelsen af satellitten og en efterfølgende succesfuld landing af raketten var de primære missioner, men det er SpaceX-rakettens fantastiske lys, der er løbet med overskrifterne.

Læs mere på Videnskab.dk: Fascinerende billeder: Jorden set fra rummet

- Det var, som om vi så ind i en stjernetåge, der stirrede tilbage på os med to klare øjne,- forklarer Joaquin Baldwin yderligere til space.com.

Joaquin Baldwin er ikke alene med sin begejstring, der siden har sat sociale medier og nyhedsmedier på den anden ende.

Se bare her:

Billederne her kom fra Los Angeles borgmester, Eric Garcetti.

Manden bag SpaceX, Tesla-milliardæren Elon Musk, var også begejstret for omtalen af sin rumvirksomhed:

Den videnskabelige forklaring på rakettens blærede lysshow skal ifølge den britiske centerleder og professor i fysik ved University of Hull, Brad Gibson, findes i en kombination af sollys og iskrystaller.

Læs mere på Videnskab.dk: Skal vi have sex med robotter?

- Vi ser den samme effekt, som skaber kondensstriber hos fly - iskrystaller, der kondenseres ud af udstødningsgasserne og vanddampen,- fortæller Brad Gibson ifølge indenpendent.ie til nyhedsbureauet Press Association, hvor han tilføjer:

- I dette tilfælde sker det så højt oppe i atmosfæren, at iskrystallerne lyses op af Solens stråler, selvom Solen for os på Jordens overflade er gået ned for 30 minutter siden, og det skaber det spektakulære syn hernede på Jorden.

Flere artikler på Videnskab.dk

Sådan ved du, det er ægte kærlighed

Hold dig sund: Drik tre glas øl om dagen

Babykrokodille fundet i mumie